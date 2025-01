Conflictul dintre Tinu Vidaicu și Mihai Morar a început după afirmații considerate defăimătoare, făcute de prezentator în cadrul emisiunii „Orașul Faptelor Bune” din 21 decembrie 2024. Declarațiile controversate au vizat proiectul Dirty Nano, pe care Morar l-a catalogat drept „o mizerie” și l-a acuzat că „dă țeapă colaboratorilor”. Astfel, Tinu Vidaicu a hotărât să îl dea în judecată pe Mihai Morar, care nu a rămas indiferent acuzațiilor lui.

Pe Facebook, el a venit cu câteva precizări: „1. Înțeleg că un speculant din showbizul românesc și-a trimis avocații peste mine pentru o opinie pe care mi-am exprimat-o în cadrul emisiunii Orașul Faptelor Bune”.

2. «Emisiunea» Orașul Faptelor Bune nu a fost despre asta. Orașul Faptelor Bune a reușit să adune peste 1.500.000 euro în 7 zile pentru zeci de cazuri umanitare. Zeci de artiști din România au donat, mulți sub anonimat, pentru cazurile din OFB. Dintre toate aceste povești, singura poveste care l-a mișcat pe acest speculant a fost o opinie legată de proiectul lui muzical. Nu țin minte ca în 10 ediții de OFB respectivul să fie printre cei care au donat (și am avut zeci de artiști care au ajutat cazuri, asumat sau sub anonimat). Dar nu asta e problema.

Mihai Morar: „Nu suport nedreptatea”

3. Problema e că nu suport nedreptatea. Și cred că, sub umbrela unui nume comercial cunoscut în România, li s-a făcut o nedreptate unor oameni necunoscuți din provincie, care au avut doar bune intenții și au muncit pe rupte pentru un proiect”, a scris Mihai Morar, care a recunoscut că a făcut și el o nedreptate, că l-a băgat pe George Hora, colegul lui Tinu Vidaicu de la Dirty Nano, în această situație.

„O nedreptate am făcut și eu. Și îmi pare rău. Când am pronunțat Dirty Nano, m-am referit doar la Tinu Vidaicu. Dar îmi dau seama că l-am inclus pe nedrept pe George Hora, unul dintre cei mai mari compozitori din muzica românească a ultimelor două decenii. El e un artist, nu un speculant. Și am fost nedrept”.

În continuare, Mihai Morar a distribuit postarea lui Bogdan Hodișan din Oradea, care a colaborat cu Tinu Vidaicu și a fost nemulțumit. „Faptul că ai o problemă cu mine, nu pot să o rezolv. Nu toți avem gusturi bune. Dar să ai tupeul să vorbeșți despre HIVE, spune multe despre caracterul tău și confirmă că nu mă înșel în privința oamenilor.

Știi despre care HIVE vorbesc? Ăla care ți-a dat banii cu un an în avans pt un contract «bombă», când, de fapt, tu ai același tarif la un contract pe termen lung că la un eveniment privat. Ăla care ți-a băgat zeci de mii de euro în buzunar doar în anul 2024, timp în care șantajai că pleci la alte «branduri», dacă nu îți facem show-urile în datele stabilite de tine”, e o parte din mesajul acestuia de pe Facebook.

Tinu Vidaicu a apelat la justiție

Într-o postare amplă pe rețelele sociale, Vidaicu a explicat decizia de a apela la justiție. El a acuzat realizatorul că a făcut afirmații fără a verifica informațiile și că acestea ar fi fost influențate de organizatorii evenimentului de la Oradea. Soțul Roxanei Ionescu a subliniat că procesul nu are o miză personală sau financiară, ci urmărește să protejeze imaginea artiștilor care pot fi afectați de acuzații nefondate.

„Am lăsat să treacă sărbătorile, dar nu putem să lăsăm și o situație care s-a întâmplat înaintea sărbătorilor, pe 21 decembrie, în cadrul emisiunii Orașul Faptelor Bune, în care Mihai Morar face niște afirmații jignitoare, defăimătoare, la adresa Dirty Nano. Credem că dânsul a fost indus în eroare de unul din investitorii brandului Hive și din exces de zel a făcut aceste afirmații fără să le verifice în prealabil”, a spus Tinu Vidaicu, în mediul online.

