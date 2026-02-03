Artista care a apărut în sânii goi la Premiile Grammy 2026 a făcut furori în toată lumea. Chappell Roan, cunoscută pentru hitul „Hot to Go”, a primit anul acesta două nominalizări și a revenit pe covorul roșu pentru a doua sa apariție la prestigiosul eveniment.

A comentat apariția artistei Chappell Roan

Dacă în 2025 a impresionat cu un debut spectaculos, în 2026, cântăreața a reușit să ridice ștacheta și mai sus. Chappell Roan a atras toate privirile într-o rochie personalizată Mugler, realizată din material transparent, cu un design îndrăzneț. Sub rochie se putea observa lenjeria neagră purtată de artistă, iar pentru interviurile de pe covorul roșu, aceasta a completat lookul cu o capă vișinie asortată.

Părul lung, roșcat a fost lăsat lejer pe umeri. Ținuta vaporoasă lăsa la vedere tatuajele delicate ale artistei, inclusiv un impresionant tatuaj amplu pe spate, vizibil în momentul în care și-a dat jos capa asortată, transparentă, cu glugă.

Apariția a fost remarcată de Mihai Trăistariu, care a comentat pe Facebook: „La Premiile Grammy. 🙏🙏🙏 Cântăreața americană – Chappell Roan – în vârstă de 27 de ani. Zilele trecute. În showbiz există o vorbă dintotdeauna: SEXUL VINDE. Iată! Și la nivel mare, nu doar la noi!”

Chappell Roan la Premiile Grammy 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Ce a zis despre Justin Bieber

Justin Bieber a cântat în chiloți și șosete la Premiile Grammy 2026. Artistul de 31 de ani a urcat pe scenă în Los Angeles, purtând doar o pereche de boxeri sclipitori și șosete, lăsându-și la vedere colecția impresionantă de tatuaje.

Interpretând piesa „Yukon” într-un moment acustic intim, cântărețul a cântat cu pasiune, acompaniat de o chitară mov. Spre final, Bieber a lăsat chitara deoparte și a părăsit scena simplu, fără artificii sau efecte speciale.

Justin BieberIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Și despre el Mihai Trăistariu a comentat: „Justin Bieber – idolul tinerilor în domeniul muzical. La Premiile Grammy, în weekendul care a trecut… Înțelegeți cum e acum showbizul ? Omu’ a venit în boxeri. Și așa a cântat. LA PREMIILE GRAMMY ! Acolo… în America.”

România pierde peste 565.000.000 de metri cubi de apă potabilă: 50% din apa introdusă în sistem nu este niciodată facturată
Știri România 14:08
România pierde peste 565.000.000 de metri cubi de apă potabilă: 50% din apa introdusă în sistem nu este niciodată facturată
Banii vor fi virați mai devreme în februarie 2026 pentru alocații, indemnizații și stimulentul de inserție
Știri România 13:52
Banii vor fi virați mai devreme în februarie 2026 pentru alocații, indemnizații și stimulentul de inserție
Desafio: Aventura 3 februarie 2026. Un concurent va fi eliminat din show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene 14:00
Desafio: Aventura 3 februarie 2026. Un concurent va fi eliminat din show-ul de la PRO TV
Rețete simple de shaorma de pui și kebap de vită oferite de Majda Aboulumosha. Cum să faci acasă preparatele adorate de români
Stiri Mondene 13:56
Rețete simple de shaorma de pui și kebap de vită oferite de Majda Aboulumosha. Cum să faci acasă preparatele adorate de români
Senatorii români, obligați să meargă la serviciu. Fiecare absență îi va costa 950 de lei
Politică 12:59
Senatorii români, obligați să meargă la serviciu. Fiecare absență îi va costa 950 de lei
Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
Politică 02 feb.
Ilie Bolojan rămâne tot mai singur în PNL. A fost contestat în ședința de la Vila Lac de încă un prim-vicepreședinte și a fost blocat la votul pentru șefii de filiale. Și George Tuță s-a implicat
