Artista care a apărut în sânii goi la Premiile Grammy 2026 a făcut furori în toată lumea. Chappell Roan, cunoscută pentru hitul „Hot to Go”, a primit anul acesta două nominalizări și a revenit pe covorul roșu pentru a doua sa apariție la prestigiosul eveniment.

A comentat apariția artistei Chappell Roan

Dacă în 2025 a impresionat cu un debut spectaculos, în 2026, cântăreața a reușit să ridice ștacheta și mai sus. Chappell Roan a atras toate privirile într-o rochie personalizată Mugler, realizată din material transparent, cu un design îndrăzneț. Sub rochie se putea observa lenjeria neagră purtată de artistă, iar pentru interviurile de pe covorul roșu, aceasta a completat lookul cu o capă vișinie asortată.

Părul lung, roșcat a fost lăsat lejer pe umeri. Ținuta vaporoasă lăsa la vedere tatuajele delicate ale artistei, inclusiv un impresionant tatuaj amplu pe spate, vizibil în momentul în care și-a dat jos capa asortată, transparentă, cu glugă.

Apariția a fost remarcată de Mihai Trăistariu, care a comentat pe Facebook: „La Premiile Grammy. 🙏🙏🙏 Cântăreața americană – Chappell Roan – în vârstă de 27 de ani. Zilele trecute. În showbiz există o vorbă dintotdeauna: SEXUL VINDE. Iată! Și la nivel mare, nu doar la noi!”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Ce a zis despre Justin Bieber

Justin Bieber a cântat în chiloți și șosete la Premiile Grammy 2026. Artistul de 31 de ani a urcat pe scenă în Los Angeles, purtând doar o pereche de boxeri sclipitori și șosete, lăsându-și la vedere colecția impresionantă de tatuaje.

Interpretând piesa „Yukon” într-un moment acustic intim, cântărețul a cântat cu pasiune, acompaniat de o chitară mov. Spre final, Bieber a lăsat chitara deoparte și a părăsit scena simplu, fără artificii sau efecte speciale.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Și despre el Mihai Trăistariu a comentat: „Justin Bieber – idolul tinerilor în domeniul muzical. La Premiile Grammy, în weekendul care a trecut… Înțelegeți cum e acum showbizul ? Omu’ a venit în boxeri. Și așa a cântat. LA PREMIILE GRAMMY ! Acolo… în America.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE