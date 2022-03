Robert Niță și Emil Rengle s-au înțeles bine pe parcursul concursului din Republica Dominicană. Când a fost eliminat, fostul fotbalist a fost deranjat de declarațiile făcute de dansator despre el la testimoniale. Spunea că Robert e antrenoarea echipei, nu antrenorul.

Cei doi s-au văzut după „Survivor România” în emisiunea „La Măruță”. Au discutat despre conflictul lor, însă au păstrat distanța, au dat de înțeles că nu se împacă bine. Ieri, Emil Rengle a fost prezent în emisiunea de la Pro TV alături de tatăl lui, care a și lăcrimat pe parcursul interviului.

Robert Niță a urmărit emisiunea și l-a luat în vizor încă o dată pe Emil Rengle. „Nu-mi plac falșii, perverșii și mincinoșii. Așa-zisul băiețel, care se agață de treaba cu minoritățile, cu sexualitatea, cu preferințele lui. Preferințele lui nu ar trebui și pe mine personal nu mă interesează și nu ar trebui să intereseze pe nimeni. E treaba omului ce face, dacă îi place cu rimel sau fără rimel.

În momentul când tu înveți niște texte și te duci în fața oamenilor și le spui. Când ești într-o evidentă stare de negare, când toată lumea te-a făcut șarpe, pervers, prefăcut și tu vii și ne spui că a fost o strategie, pe care acum, afară, aici, tu o continui. De ce? Pentru că tu ai avut o imagine foarte proastă, oamenii au descoperit că ești un pervers și tu vrei acum să te speli. Și te învață echipa de comunicare să o dai în bullying, să o dai în sexualitate…

Bă, te-au invitat oamenii ieri să vorbești despre Survivor și despre discuția și „conflictul” între tine, Robert Niță, Tonciu și ceilalți concurenți. Și tu vii cu taică-tu ca să cerșești milă și să pari familistul ăla… Vii cu tati la Măruță și uite, avem și un cățeluș, ‘O, Petrică, nu mai lătra!. Uite, tata, și plânge el acolo…”, a explicat fostul fotbalist, conform fanatik.ro.

Ce dezvăluiri au făcut „La Măruță” Emil Rengle și tatăl lui

„Am fost mândru de el. Iubirea mea față de el e totul. Nu contează cine ce spune. Mă gândesc că indiferent ce spune oricine…”, a spus tatăl dansatorului în cadrul emisiunii „La Măruță”.

„Sunt doar un zâmbet. Tati a fost și e susținătorul meu numărul 1. Cu tati poți să vorbești foarte sincer. Am avut norocul, venind dintr-o familie modestă de la Oradea, că nu mi-a fost ușor, am trecut prin toate de-a lungul vieții mele, faptul că am primit susținere de la tati, mereu a fost deschis.

El a fost deschis, m-a acceptat și m-a susținut încă de mic, el m-a dus la dans, a încercat să mă ducă și la karate și la înot, iar eu am ales dans”, a spus Emil Rengle despre tatăl său.

