Reactia Mirelei Retegan după ce i s-a spus ca e hidoasă și că are gura strâmbă. Accidentul care i-a marcat viata

Mirela Retegan a reacționat după ce o doamnă i-a lăsat un comentariu răutăcios privind fizicul ei. Fondatoarea Gașca Zurli a vorbit despre accidentul din copilărie.

Mirela Retegan a decis să rupă tăcerea despre accidentul pe care l-a avut în copilărie. „A scris o doamnă un comentariu răutăcios la adresa mea, referindu-se la faptul că am gura strâmbă. Nu știu dacă am mai povestit vreodată despre accidentul care mi-a marcat viața, dar las aici povestea”, a precizat ea pe rețelele de socializare.

Concurenta de la Asia Express a dorit să clarifice motivele pentru care înfățișarea ei a avut de suferit încă de la o vârstă fragedă.

Mirela Retegan: „Un leagăn mi-a zburat dinții din față și mi-a deplasat maxilarul"

„Vreau neapărat să răspund la un comentariu, pentru că sunt mai multe care au venit în cascadă în urma lui. O doamnă care spune că sunt hidoasă și că am gura strâmbă. Și vreau să-i spun doamnei că are dreptate, că am gura strâmbă și că, din păcate pentru mine, când aveam 8 ani eram în vacanța de vară la Sânnicolau Mare. Mă jucam cu verișoara mea Vetuța într-un parc și un leagăn m-a lovit în gură, mi-a zburat dinții din față și mi-a deplasat maxilarul, încât așa am mușcat cea mai mare parte din copilărie și tinerețe. A fost complexul vieții mele, m-am văzut toată viața urâtă. Din cauza asta am simțit că trebuie să muncesc mult mai mult ca să compensez. Și la 40 de ani am găsit un doctor în București, doamna Ioana, care mi-a reconstruit toți dinții”, a mărturisit Mirela Retegan.

Mirela Retegan a explicat că lipsa de informație din perioada copilăriei sale a făcut ca intervențiile medicale să fie amânate zeci de ani.

„Ai mei n-au știut să mă ducă la stomatolog, cred că pe vremea aia nici măcar nu știau prea multe. Am aflat pe la 25 de ani, doctorul Simu din Satu Mare mi-a spus că puteam să-mi tai maxilarele și că nu-mi recomandă, că era o recuperare foarte grea. Așa că am rămas așa pentru foarte mulți ani din viața mea, până când a început să mă deranjeze în emisie, eu fiind om de radio și trăind din voce. Am căutat variante și am reușit până la urmă, dar e foarte adevărat că nu s-a reparat definitiv. Oricum, față de ce am trăit în copilărie și în tinerețe, acum mă simt superbă. Și dacă aveți copii, nu-i lăsați așa, mergeți cu ei la stomatolog, căutați toate variantele, pentru că mi-a mâncat mult din bucurie acest complex”, a adăugat aceasta.

Mirela Retegan: „Nu vă ajută la nimic să fiți rea"

În finalul mesajului transmis pe rețelele sociale, concurenta de la Asia Express a oferit o lecție de empatie și a subliniat cât de important este ca oamenii să nu răspândească ură.