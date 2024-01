Invitat în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Marius Elisei a făcut mai multe dezvăluiri despre căsnicia și relația sa cu Oana Roman, după ce vedeta a afirmat că „ultimii ani au fost un iad”. El a acuzat-o pe vedetă că patru luni i-a ascuns sarcina cu Isabela, copilul pe care îl au împreună.

„Mi-a ascuns sarcina patru luni. Copilul a apărut foarte repede. Noi ne-am cunoscut în februarie, iar în iunie a rămas gravidă. Când avea patru luni de sarcină atât mi-a zis. Eu stăteam la ea. Mi-a spus că nu era sigură.

Și-a făcut un test într-o seară și mi-a arătat. Eu eram bucuros. De când ne-am cunoscut și mi-a spus, noi am avut niște clinciuri, m-a jignit după primele zile. Tot în astea patru luni de zile m-a închis afară, cu cheia. Veneam spre casă și s-a închis în casă. Mai știu eu de ce?”, a declarat Marius Elisei în emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Oana Roman: „Cum să spui că am ascuns sarcina patru luni?”

Declarațiile au ajuns și la urechile Oanei Roman, care a reacționat pe Instagram. Ea a dezmințit acuzațiile fostului său soț cu privire la faptul că i-ar fi ascuns sarcina vreme de 4 luni, arătând imagini și declarații care au fost făcute publice la acel moment, realizate când ea era însărcinată în luna a 3-a.

Ea a mai susținut că prima vizită la medic a avut loc la 5 săptămâni de sarcină, vizită la care a fost prezent și Marius Elisei. „Să facem un calcul: iunie până în septembrie 5, când am anunțat public, sunt trei luni.

Dacă te uiți la emisiune, explicam cum am fost împreună la ecografie deja de câteva ori. Prima a fost la cinci săptămâni. Cum să spui că am ascuns sarcina patru luni? Eu v-am zis: minciuna are picioare foarte scurte. P.S. Ne-am cunoscut în ianuarie și am început relația fix pe 13 ianuarie. Nu în februarie! Greu cu memoria și greu cu matematica”, a scris în mediul online vedeta, conform wowbiz.ro.

Marius Elisei a recunoscut că s-a refugiat în alcool din cauza certurilor cu Oana Roman

În emisiunea de la Antena Stars, Marius Elisei a spus că de-a lungul anilor a avut multe certuri cu Oana Roman, iar la una dintre discuțiilor lor a asistat chiar și educatoarea fiicei lor. Vedeta ar fi fost deranjată la momentul respectiv că partenerul ei nu ar fi ales drumul cel mai rapid pentru ajunge la o destinație, ci a ales să urmeze recomandările GPS-ul.

„În 10 ani noi ne-am certat în fiecare zi. Dacă o enerva cineva, cineva trebuia să încaseze. Atunci găsea mici chichițe de a prinde flacăra răzbunării. Eram într-un punct în care puteai să zici de mine orice și nu mă mai mișca nimic. Din dorința de a menține și de a merge cu familia într-un mod tradițional, am înghițit și am răbdat.

Am mai răbufnit și eu uneori… I-au mai spus și alte persoane. Dacă voiam să spun ceva, nu mai apucam să ajung la cuvântul al treilea. (…) Spunea că eu nu o înțeleg și că nu înțeleg eu prin ce a trecut ea la Revoluție… Ce vină am eu?”, a mai spus Marius Elisei la Xtra Night Show.

Din cauza relației care devenise toxică, Marius Elisei se refugiase în alcool. Prezent în platoul emisiunii „Xtra Night Show”, fostul soț al vedetei a recunoscut că a avut probleme cu alcoolul. „De ce?! Nu mai suportam! Mi-am găsit un refugiu foarte prost… alcoolul.

Chiar dacă eu consumam alcool, nu eram violent fizic. Spunea că făceam scandal atunci când beam. Femeia asta nu a știut niciodată să fie afectuoasă. Eu am tot sperat să vină ziua în care se va trezi cu picioarele pe pământ. Ea a recunoscut că eu am fost singurul partener cu care s-a comportat cel mai urât. Eu am cerut divorțul pentru că nu mai puteam”.

