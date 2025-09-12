Astfel că modelul a spus că Raluca este ipocrită. După ce a auzit ce a spus Alina Pușcău despre ea, Raluca Bădulescu a declarat că ea consideră că modelul nu înțelege exact ce înseamnă acest cuvânt.
„Multă lume care a fost în competiția asta este ipocrită (…) Eu i-am întrebat pe câțiva dintre ei dacă s-au supărat dacă i-am nominalizat, asta e acum, te-am nominalizat, mi-am luat fapta. Cum aș putea să fiu ipocrită? Tocmai asta. Ea a vorbit mai mult engleză, nu cred că are exact proprietatea termenului. Ipocrizie e cu totul altceva și cred că acum asta e. De-a lungul concursului, cred că voi avea surprize să văd că au zis la testimoniale că nu știu”, a declarat Raluca Bădulescu, la Un Show Păcătos.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 3
Raluca Bădulescu a mai declarat că nu se simte jignită de ceea ce a spus Alina Pușcău și că se așteaptă ca și alți concurenți să fi avut comentarii negative la adresa ei în timpul testimonialelor.
„M-am înțeles foarte bine. O iubesc foarte mult, suntem prietene foarte bune. Eu o iubesc. Alina și Cristina m-au întrebat mai apoi ce înseamnă „cumetrie”. Ele sunt alt gen (…) Eu am spus că o să votez pentru ultima șansa persoanele pe care le cunosc mai puțin (…) Toți îmi sunt dragi, indiferent dacă au spus sau ceva despre mine”, a mai spus ea.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.