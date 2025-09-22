Irina Fodor, frumoasa prezentatoare de la Asia Express, a oferit detalii despre ce s-a întâmplat cu echipa formată din Calina Dumitrescu și Catinca Zilahy în show de la Antena 1. Mamă și fiică au trăit aventura vieții lor pe „Drumul Eroilor”, însă aceasta a fost scurtă: au fost primele eliminate din competiție, după ce au refuzat să finalizeze ultima misiune, aceea de a aduce o lumânare aprinsă, fiind depășite chiar pe ultima sută de metri de Cristina Postu și Alina Pușcău. Insigna lor a devenit roșie, semn că participarea lor s-a încheiat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

La finalul scurtei aventuri, Calina și Catinca și-au exprimat nemulțumirile legate de condițiile dificile din reality-show și lipsa anumitor produse de igienă, iar presiunea și nervii și-au spus cuvântul, generând ieșiri nervoase care le-au atras critici din partea telespectatorilor. Catinca a fost judecată și pentru faptul că i-a ținut partea fiicei sale, Calina.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Irina Fodor, prezentatoarea show-ului de la Antena 1, a vorbit pentru prima dată despre această situație. „Eu una mă așteptam ca ele să fie foarte competitive, după primele reacții. Pentru mine a fost un pic șocant că au reacționat așa, nu mă așteptam. Dar, în altă ordine de idei nu e o cursă ușoară, nu e un proiect ușor.

Și oboseala, și nemâncatul, epuizarea asta generală nu-ți mai lasă loc de multe lucruri, de politețuri etc. Și atunci te sperii probabil într-un punct și vrei să te întorci la confortul tău, la lucrurile pe care le știi. Cred că asta a fost explicația! Și pe mine mă sperie uneori lucruri și îmi creează o reacție de neliniște. Fiecare reacționează în mod diferit! Eu sper ca acum să se uite înapoi și să zâmbească măcar, dacă nu chiar să râdă de toate aventurile pe care le-au trăit într-un timp destul de scurt”, a declarat Irina Fodor,

Ce spune Irina Fodor despre Asia Express 2025

Comentând situația, Irina Fodor, prezentă la evenimentul Asociației „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, a declarat pentru Click! că actualul sezon este unul dintre cele mai bune și competitive de până acum, oferind concurenților provocări intense și momente memorabile.

„Cred că autenticitatea concurenților este secretul! Nu au încercat să joace niciun fel de rol, sunt pur și simplu ei. Se vede clar când se bucură sau nu se bucură de cursă.

Este un farmec și în faptul că e foarte naturală reacția lor din cursă. Nici nu cred că au încercat să se pregătească puțin înainte, să se uite la sezoanele anterioare să vadă cam ce se întâmplă. Totul este foarte crud!

Se taie mult la montaj, pentru că este un volum foarte mare. O zi de filmare cu nouă echipe, fiecare echipă are undeva la 10 ore de brut, se strâng 90 de ore de brut doar de la echipe. Mai am și eu opt, și Damian tot opt. Un total de 100 de ore pe ziua de filmare. Dintr-o sută de ore, avem trei ore pe post. E o muncă titanică. Din iunie s-a montat până acum în septembrie. Editorii lucrează zi și noapte!”, a mai dezvăluit Irina Fodor

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE