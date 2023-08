Vica Blochina se răsfață în vacanțe de lux, apare cu bijuterii și haine de mii de euro și niciodată nu își refuză nicio plăcere. Femeia cu care Victor Pițurcă a făcut un copil a stârnit controverse în rândul internauților, după ce aceasta și-a afișat viața de lux.

Pe YouTube, fosta balerină a început un nou proiect, care se numește „Femeia deasupra” și vorbește despre diferite subiecte. Vica Blochina a decis să răspundă întrebărilor, iar un admirator a întrebat-o de unde are bani.

„De unde am bani? Îmi cad din cer! Banii mei îmi cad din cer! Deci, dorm noaptea și când mă trezesc… mă uit stânga dreapta și văd noaptea bani lângă. Am eu o înțelegere foarte bună cu cel de Sus. Ce întrebare e asta? Tu de ce nu ai bani? Sunt perioade când mănânc o bomboană. Sunt perioade și perioade.

Pe bune, frigiderul la mine este gol. Înainte când mergeam la magazin cheltuiam una-două bani, acum nu mai cheltui bani. Acum dacă îmi este foame iau un cub de gheață în gură, se umple stomacul cu apă și gata… am mâncat!”, le-a spus blondina fanilor ei, potrivit Click!.

Pentru cei care nu știu, Vica Blochina a participat la mai multe reality show-uri, unde a fost plătită cu zeci de mii de euro. Blondina a fost concurentă la „Survivor România” 2023, a participat la „Asia Express”, la „Ferma Vedetelor”, dar și alte emisiuni.

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă are și o afacere cu lenjerii de pat, iar campaniile pe rețelele de socializare, din care câștigă bani frumoși, nu lipsesc.

„Eu am considerat, în trecut, că am fost iubita lui Victor Pițurcă, nu amanta”

Vica Blochina este deranjată că i se spune și acum „amanta lui Victor Pițurcă”. Fostul fotbalist a avut o relație extraconjugală cu fosta balerină în urmă cu mai bine de 16 ani, iar împreună au un băiat, pe Edan, care de aproximativ un an a decis să locuiască cu tatăl lui.

„Eu nu mai sunt cu omul ăsta de 16 ani, deci nu mai am nicio treabă. Eu nu cred că există vreo femeie în viața asta care nu a fost amantă. Este normal, ăsta este cursul vieții. Nu este corect în momentul de față un titlu care apare în ziar «amanta lui Pițurcă». Am fost, recunosc că am fost, dar acum nu mai sunt! Sunt mama copilului lui Victor Pițurcă, este normal. Eu am considerat, în trecut, că am fost iubita lui Victor Pițurcă, nu amanta. Dacă în DEX scrie că am fost amantă, asta este situația. Ce, am zis eu că nu este adevărat?

„Voi credeți că eu am fost singura femeie care a fost iubita unui om însurat?”

Însă au trecut 16 ani de când nici nu mă văd, nici nu vorbesc cu el! Eu sunt singura persoană din România despre care se scrie «amanta». Voi credeți că eu am fost singura femeie care a fost iubita unui om însurat?”, a mai spus Vica Blochina, pe canalul său de YouTube „Femeia Deasupra”.

