Cântărețul israelian Asaf Avidan a devenit cetățean român, redobândind statutul deținut cândva de bunica sa. Artistul a depus jurământul alături de frații săi și alți 30 de străini.

Asaf Avidan a devenit cetățean român. Celebrul muzician israelian a depus jurământul de credință alături de frații săi.

Cântărețul israelian Asaf Avidan, recunoscut la nivel internațional pentru vocea sa inconfundabilă, a devenit oficial cetățean român. Artistul a depus jurământul de credință față de România în cadrul unei ceremonii oficiale, pasul fiind făcut alături de cei doi frați ai săi.

Asaf Avidan a devenit cetățean român

Decizia muzicianului în vârstă de 46 de ani vine ca un act de redobândire a cetățeniei pe care a deținut-o cândva bunica sa, conform cotidianul.ro .Născut la Ierusalim într-o familie cu rădăcini în România, Avidan a avut o copilărie petrecută parțial în Jamaica, iar în prezent își desfășoară activitatea și locuiește în Franța. Vestea a fost împărtășită inițial chiar de artist, în fața publicului, în timpul unui concert susținut pe o scenă din România.

Evenimentul organizat pentru acordarea cetățeniei a reunit persoane din întreaga lume. Pe lângă Asaf Avidan și frații săi, alți 30 de cetățeni străini au depus jurământul de credință. Aceștia provin din țări precum Republica Moldova și Ucraina, dar și din state mai îndepărtate, printre care Zimbabwe sau Etiopia.

Printre cei care au primit noul statut se numără și economiști sau alți profesioniști stabiliți în țara noastră, atrași de oportunitățile de dezvoltare și de siguranță. Chakanyuka Fidelis, un economist originar din Zimbabwe, a subliniat că noul statut îi permite să avanseze în carieră, adăugând că un avantaj enorm oferit de România este starea de pace.

„Pașaportul românesc este pe locul 11 în lume ca forță, după pașaportul SUA”, a precizat Ioan Turc, secretar de stat la Ministerul Justiției.

Peste 600.000 de persoane au redobândit cetățenia română în ultimul deceniu

Din anul 2015 și până în prezent, peste 25.000 de străini au obținut cetățenia română, majoritatea covârșitoare a solicitanților provenind din Republica Moldova și Ucraina.