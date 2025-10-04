Remo Girone, Tano Cariddi din „Caracatița”, a murit în casa sa din Monaco. Actorul avea 76 de ani

Cuprins:
Tano Cariddi, rolul care l-a consacrat
Născut în Asmara, Eritreea, Girone și-a început cariera în teatru de la o vârstă fragedă. După absolvirea Academiei „Silvio d»Amico”, a atras atenția în cinematografie colaborând cu regizori precum Marco Bellocchio și Miklós Jancsó.
În 1987, Girone a obținut rolul care l-a consacrat – Gaetano „Tano” Cariddi în serialul RAI «La Piovra». Personajul său, un contabil corupt și nemilos, a devenit un simbol al legăturilor dintre mafie și finanțe.
O carieră variată
După cum relatează La Stampa, Girone a excelat atât în teatru clasic, interpretând piese de Cehov, cât și în dublaj pentru filme precum „Pocahontas” și „Kingdom of Heaven”.
În cinema, actorul a alternat cu ușurință între producții italiene și internaționale. A colaborat cu regizori renumiți precum Ettore Scola, Peter Greenaway și Krzysztof Zanussi.
Ultimii ani, alături de Christian Bale și Matt Damon
În perioada recentă, Girone a jucat în producții de anvergură globală. L-a interpretat pe Enzo Ferrari în „Le Mans 66” alături de Christian Bale și Matt Damon. De asemenea, a apărut în „The Equalizer 3” cu Denzel Washington.
Televiziunea a continuat să-i ofere roluri importante, de la „Il Grande Torino” la „Dirito di difesa” și recentele serii „Vostro Onore” și „Everybody Loves Diamonds”.
