Renee Zellweger, de nerecunoscut în rolul unei criminale. Actrița în vârstă de 52 de ani s-a transformat radical

Starul în vârstă de 52 de ani ne-a obișnuit până acum cu roluri impresionante, în producții de succes. Pe lângă carieră, Renee Zellweger a făcut furori la fiecare apariție publică, fie pe covorul roșu la diverse evenimente, fie la proiecții de film, fie la o simplă apariție în oraș.

A știut să își pună întotdeauna formele în valoare, mai ales că are o siluetă de invidiat. E atentă la stilul ei de viață, la ce mănâncă.

Renee Zellweger la Oscar 2020

De data aceasta, Renee Zellweger atrage atenția cu o apariție neașteptată. Actrița s-a transformat în criminala Pam Hupp, cea care a fost condamnată la închisoare pe viață pentru că a omorât un bărbat cu handicap.

Surprinsă pe platourile de filmare de la „The Thing About Pam”, diva a fost fotografiată purtând un costum special, unul care a îngrășat-o câteva zeci de kilograme. În plus, actrița are și nasul modificat, dar și restul trăsăturilor, pentru a semăna cât mai bine cu personajul real.

Cine e Pam Hupp

Pam Hupp, în vârstă de 62 de ani, este condamnată la închisoare pe viață pentru uciderea lui Louis Gumpenberger. Fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă interpretarea actriței Renée Zellweger și să afle mai multe despre această dramă.

În plus, Pam Hupp e acuzată și că a ucis-o pe prietena ei, Betsy Faria, cu 55 de lovituri de cuțit.

