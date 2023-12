Gabriela Cristea își face timp în fiecare an să gătească pentru familia ei și îi place să îi răsfețe cu preparate delicioase. Soția lui Tavi Clonda este o adevărată gospodină și de multe ori, fanii îi cer rețetele pentru preparatele pe care le face.

De această dată, Gabriela Cristea a împărtășit cu cei care o urmăresc în mediul online rețeta ei de cozonac cu nucă și ciocolată. Prezentatoarea de la Antena Stars adaugă lichior de cireșe amare pentru umplutură.

Listă de ingrediente pentru cozonac cu nucă și ciocolată

– 1 kg de făină;

– 400 ml de lapte;

– 300 de grame de zahăr;

– ouă;

– 50 de grame unt;

– 100 ml de ulei;

– zahăr pudră;

– 14 grame de drojdie;

– zahăr vanilinat;

– ciocolată și lichior de cireșe amare pentru umplutură;

– un praf de sare.

Mod de preparare

Ouăle trebuie să fie la temperatura camerei. Se pun 3 ouă întregi și 3 gălbenușuri în castronul robotului de bucătărie, iar albușurile care rămân, Gabriela Cristea le folosește la compoziție. Ouăle se pun în blender, se adaugă restul de zahăr, esențele de vanilie și de rom, 3 pliculețe de zahăr vanilinat și se bate totul aproximativ 3-4 minute, până când compoziția se albește, relatează WOWbiz.ro.

100 ml de lapte călduț se adaugă peste drojdie, la care se adaugă o lingură de zahăr. Compoziția se amestecă, la care se adaugă aproximativ o lingură de făină, după care se lasă la o parte.

După ce drojdia a crescut, se adaugă în bolul cu ouăle bătute, alături de o parte din lapte și o jumătate din cantitatea de făină. Compoziția se amestecă și va ieși precum un aluat pentru clătite.

Restul de făină se va amesteca cu sarea și pusă ulterior în compoziția formată și amestecată la robotul de bucătărie pentru încă aproximativ 5 minute. După ce aluatul s-a format, Gabriela Cristea adaugă untul topit și uleiul (100 ml de ulei și 100 grame de unt), care se adaugă treptat în compoziție, până se încorporează, aproximativ 20 de minute.

„Acum urmează să îi facem prima creștere. O să strângem aluatul ca o bilă, îi punem înapoi în oală, îl acoperim cu folie și îl ducem într-un cuptor pe care l-am încălzit la 40 de grade și îl lăsăm aproximativ 30 de minute să crească. După ce aluatul a stat 30 de minute la prima dospire, vreau să vă spun că arată senzațional. A crescut cam de 3 ori în volum. Se pune un pic de ulei pe blatul de lucru, se pune un pic și pe mână. Acum facem o împachetare, a doua împachetare și împăturim aluatul, mai lăsăm 10 minute să se dospească. Am să-l desfac în trei bucăți, ca să fac 3 cozonaci. Teoretic, ar trebui cântărit și împărțit în trei. Eu o să-l fac din ochi. Formez niște bile.

Cum se face umplutura pentru cozonac

E momentul acum să facem umplutura. Am aici 3 albușuri de ou, în care o să pun și praf de sare, în care o să bat albușurile spumă. După ce am băut albușurile, pun 3-4 linguri zdravene de zahăr pudră. Acum adăugăm nucile și ciocolata și este important să amestecăm cu o spatulă de jos în sus și destul de rar, ca să nu se desfacă spuma.

Acum punem din nou ulei pe blatul de lucru și luăm primul aluat și îl întindem bine cu sucitorul. Luăm o treime din compoziție și o întindem peste aluat bine. Se taie foaia pe din două. Fiecare se răsucește de la mijloc spre exterior, iar acum se pun doi câte doi și se împletesc. Unul dintre secretele mele e că îi îmbrac în pungi de plastic și îi pun înapoi în cuptorul încins la 40-45 de grade și îi las să crească acolo lent, aproximativ o oră și jumătate.

Între timp am dat cuptorul la 200 de grade, să se încingă. În momentul în care o să bag cozonacii, o să dau cuptorul la 170-175 de grade, îi bag la cuptor 25 de minute. Am aici un gălbenuș de ou pe care l-am frecat cu puțină sare și am amestecat cu două linguri de lapte. Întotdeauna gălbenușul îl dați exact înainte de a băga cozonacii la cuptor, nu ungeți cozonacii cu ou și cu lapte cu mult înainte, pentru că se vor usca.

Se zice că doar dacă se ard cumva cozonacii să pui deasupra folie de aluminiu. Eu le pun oricum. Deja au trecut 25 de minute și o să le pun și folia de aluminiu. O să scad temperatura la aproximativ 160-165 de grade. Fac aici o emulsie de apă destul de concentrată cu care am să-i ung pe deasupra, ca să arate frumoși și ca să se lipească și ornamentele astea de ei.”, a spus Gabriela Cristea, în timp ce pregătea cozonacii de sărbători.

