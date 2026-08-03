Potrivit datelor preliminarii furnizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) și centralizate pe baza informațiilor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), evoluția din iulie a influențat negativ și bilanțul primelor șapte luni ale anului. La nivelul întregului an, piața auto din România înregistrează o diminuare cumulată de 5,5% comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Vehiculele 100% electrice au marcat o creștere spectaculoasă de 58% în iulie. Această avansare indică o adopție accelerată a tehnologiilor verzi, chiar dacă segmentul mai larg al vehiculelor electrificate (care include și modelele hibrid) a suferit o reducere de 20%.

Dacia își menține supremația: podiumul mărcilor și modelelor preferate

În ciuda contracției generale, marca națională Dacia continuă să domine autoritar clasamentul preferințelor din România. Producătorul de la Mioveni a marcat 3.286 de unități înmatriculate doar în luna iulie. Locul al doilea în topul preferințelor românilor este ocupat de Toyota, cu 1.238 de unități înmatriculate, urmată pe poziția a treia de Skoda, care a livrat 802 autoturisme.

În ceea ce privește modelele preferate de români, Dacia reușește performanța de a ocupa toate cele trei trepte ale podiumului:

Dacia Logan își menține statutul de lider al pieței locale, înregistrând 1.260 de unități noi înmatriculate într-o singură lună.

își menține statutul de lider al pieței locale, înregistrând 1.260 de unități noi înmatriculate într-o singură lună. Dacia Sandero ocupă poziția secundă în opțiunile cumpărătorilor, cu un total de 896 de exemplare.

ocupă poziția secundă în opțiunile cumpărătorilor, cu un total de 896 de exemplare. Dacia Duster completează topul celor mai vândute modele, înregistrând 725 de autoturisme înmatriculate în iulie.

Top 10 cele mai scumpe mașini înmatriculate în România, în iulie 2026

Pe lângă scăderea numărului de înmatriculări, românii au continuat, totuși, să înmatriculeze și mașini exclusiviste, unele dintre ele extrem de scumpe, printre care Rolls-Royce sau Aston Martin. Iată topul celor mai scumpe mașini înmatriculate în România, în iulie 2026:

Rolls-Royce Black Badge Cullinan (~500.000 € – 550.000 €); Aston Martin Vanquish Volante (~450.000 € – 490.000 €); Rolls-Royce Ghost Extended (~420.000 € – 460.000 €); Ferrari Purosangue (~390.000 € – 430.000 €); McLaren 750S Spider (~330.000 € – 360.000 €); Lamborghini Temerario (~310.000 € – 340.000 €); Bentley Continental GT (~280.000 € – 320.000 €); Bentley Bentayga Speed (~275.000 € – 300.000 €); Aston Martin DB12 Volante (~265.000 € – 285.000 €); Aston Martin DBX707 / DBX S (~255.000 € – 275.000 €).

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