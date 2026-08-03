Totuși, România nu se confruntă cu riscul întreruperilor masive de curent electric sau raționalizări pentru populație, a asigurat, luni, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, spunând că țara noastră dispune de o producție internă stabilă, suficientă pentru a garanta alimentarea consumatorilor casnici, potrivit agenției de presă News.ro.

Cristian Bușoi: Pot crește prețurile pe piața SPOT, dar nu vor fi afectați consumatorii casnici

„Nu există în niciun scenariu ideea că populaţia va avea de suferit sau că nu va avea curent din cauza situației actuale”, a declarat Cristian Buşoi.

Oficialul a explicat că România se bazează pe centralele pe cărbune, gaze naturale, fotovoltaice și eoliene, care, deși afectate de caniculă, rămân funcționale. „Cel puţin cât să alimentăm populaţia, există producţie internă stabilă”, a subliniat acesta.

De asemenea, Bușoi a negat categoric orice planuri ale autorităților de a introduce restricții, întreruperi sau raționalizări ale consumului de energie pentru populație. În schimb, el a atras atenția asupra importanței gestionării eficiente a consumului.

„Nu luăm în calcul astfel de măsuri. Este vorba doar despre rugăminți şi apeluri către cetățeni pentru a folosi energia cu responsabilitate”, a adăugat secretarul de stat.

Întrebările privind posibile pene de curent au apărut în contextul crizei energetice din regiune, amplificate de problemele semnalate în Ungaria, unde aproape jumătate din capacitatea de producție este închisă.

Bușoi a explicat că aceste probleme regionale pot duce la creșterea prețurilor pe piețele SPOT, dar nu vor afecta consumatorii casnici din România.

Întreruperile de curent care ar putea apărea sunt mai degrabă legate de problemele infrastructurii de distribuție, cum ar fi supraîncărcările rețelei sau avariile cauzate de incendiile de vegetație.

Referindu-se la speculațiile apărute pe rețelele de socializare privind posibile întreruperi, Buşoi a descris aceste informații drept „teorii ale conspirației”.

El a îndemnat populația să coopereze cu echipele de intervenție în cazul unor defecțiuni, subliniind că refuzul accesului pe proprietăți poate îngreuna remedierea problemelor.

„E important să facem un apel către populaţie să lase echipele de intervenţie să își facă treaba. Sunt situaţii în care oamenii refuză să îi lase să verifice, iar echipele nu pot intra pe proprietăţi fără acordul proprietarilor”, a explicat oficialul.

În concluzie, autoritățile asigură că România dispune de resurse suficiente pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a populației, în ciuda dificultăților din regiune.

Totodată, cetățenii sunt încurajați să sprijine eforturile de întreținere a rețelelor și să adopte un consum responsabil de energie, pentru a preveni problemele tehnice ce pot apărea în perioadele de vârf.

România importă energie din Ucraina

Nuclearelectrica cumpără energie electrică din Ucraina, cu sprijinul companiei Energocom, furnizorul de curent din Republica Moldova, a anunțat, luni, instituția română.

Reactorul 1 de la Cernavodă, închis controlat de aproape o săptămână

Criza energetică a fost accentuată de seceta severă și de scăderea debitelor râurilor, inclusiv ale Dunării, a anunțat premierul Ilie Bolojan. În consecință, vineri, 31 iulie, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august.

Reactorul 1 al Centralei de la Cernavodă a fost închis controlat marți, iar dacă se va opri și al doilea rector al centralei nucleare, România ar rămâne fără circa 1.400 MW de putere de producție.

Exploziile de duminică, pentru a devia cursul Dunării spre Centrala nucleară de la Cernavodă, nu au reușit să spargă stânca Pârjoaia, a anunțat contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale. El a precizat că operațiunea va fi reluată luni, cu o cantitate mai mare de explozibil.

Ministerul Energiei organizează luni, 3 august, o reuniune online cu marii consumatori industriali pentru a discuta măsuri de reducere a consumului de curent electric în orele de vârf, iar varianta deconectării marilor consumatori nu este exclusă, a spus sâmbătă un oficial din Energie.

Economisirea voluntară în orele de seară, când există deficit, va fi crucială. Facem apel către cetățeni, companii și autorități publice să își planifice reduceri voluntare”, a adăugat Bolojan.

De asemenea, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că luni dimineață va organiza o întâlnire cu șefii companiilor subordonate Primăriei București, pentru a găsi soluții la criza energetică, iar printre măsurile analizate se numără utilizarea generatoarelor în anumite cazuri.

Ministrul interimar al apărării și al transporturilor, Radu Miruță (USR), a declarat duminică seară că un proiect esențial pentru dragarea brațului Bala, care ar fi putut preveni dificultățile actuale de pe Dunăre, stă blocat de peste trei ani și jumătate la Ministerul Transporturilor.

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