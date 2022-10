„Lift Me Up” este numele melodiei pe care Rihanna a lansat-o în urmă cu doar câteva zile. Vedeta și-a bucurat fanii cu vestea că va reveni în muzică, după o pauză de șase ani. Noua piesă a artistei va face parte din coloana sonoră a filmului „Back Panther: Wakanda Forever”. De asemenea, melodia lansată de Rihanna este un tribut adus regretatului actor Chadwick Boseman, care a murit în luna august 2020, la vârsta de 43 de ani, după ce a pierdut lupta cu cancerul.

„După ce am vorbit cu Ryan și am aflat direcția filmului și cântecul, am vrut să scriu ceva ce portretizează o îmbrățișare caldă de la oamenii pe care i-am pierdut de-alungul vieții mele. Am încercat să îmi imaginez cum ar fi să le pot cânta acum și să le spun cât de mult îmi lipsesc”, a spus cântăreața Tems, care a scris piesa împreună cu Rihanna, Ludwig Göransson și regizorul Ryan Coogler, citată de People.

În 14 ore de la lansare, piesa „Lift Me Up” are aproape 4 milioane de vizualizări.

Rihanna a născut un băiețel

Cântăreața Rihanna și iubitul ei, rapperul A$AP Rocky, au devenit părinți pe data de 13 mai, la Los Angeles.

Câștigătoarea premiului Grammy a dezvăluit în ianuarie că așteaptă primul ei copil cu rapperul în vârstă de 33 de ani. Într-un interviu inedit pentru revista Vogue, Rihanna a vorbit despre momentele când a aflat că va deveni mamă pentru prima dată. Vedeta a recunoscut că ea și iubitul ei nu au plănuit un copil, însă nu au fost niciodată împotriva ideii. Imediat cum a aflat că este însărcinată, artista l-a anunțat pe partenerul ei, iar de atunci se bucură de cele mai frumoase momente din viața lor, scrie Elle.

FOTO: Hepta

