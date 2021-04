Nu mulți știu, dar la debut purta numele Romaniţa Ciolcan. În urmă cu zeci de ani, în perioada comunistă, ea era una dintre favoritele podiumului.

Tânăra Romanița nu visa la o carieră în modelling, ea a studiat Managementul Turismului la ASE, dar nu a profesat. A devenit model, iar mai apoi creator de modă. A avut parte de mult succes, dar și de venituri pe măsură.

„Din 1986 până în 1991, am fost manechin. Câştigam bine – 2.800 de lei pe lună – plus colaborările la Casa de Modă Venus, adică încă 500 lei. Vorbim de un salariu echivalent cu salariul unui economist. Eu eram studentă pe vremea aceea la ASE şi mă gândeam că în momentul în care termin facultatea o să am mai puţini bani decât ca manechin”, a declarat aceasta într-un interviu. După Revoluţie, la fel ca şi Cătălin Botezatu, Romaniţa a luat calea designului.

Acum, aceasta a ajuns la vârsta de 56 de ani și arată fabulos.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Romanița Iovan are siluetă de fotomodel

Au trecut mai bine de 30 de ani de când urca pe podiumul de modă, dar creatoarea de modă este la fel de suplă. Face sport și mănâncă sănătos.

„Mănânc sănătos, dar nu de ieri, de azi, ci de ani buni. Eu sunt foarte pofticioasă și nu rezist la prăjituri, dar pentru o tartă fac o oră de sport în plus”, spunea creatoarea de modă.

„Mănânc mai mult legume, fructe şi peşte. Îmi iau zahărul din fructe. Nu mănânc foarte des dulciuri şi nu sunt o gurmandă. Meniul meu este compus dimineaţa din seminţe de in, de floarea soarelui, cu lapte de cocos, ovăz sau de orez. Viciul meu este cafeaua, la ibric, cu caimac, fără zahăr. E un ritual, sunt obsedată să pun în ceşcuţe. Nu beau alcool şi nu fumez, dar cafeaua o ador. Un alt truc este carafa cu apă în care pui un ban sau o linguriţă de argint şi busuioc proaspăt şi laşi aşa peste noapte. A doua zi bei toată apa aia, 750 ml pe stomacul gol. Argintul purifică apa, busuiocul are şi el un rol. E o povestea unei doamne de 80 de ani care arăta de 55 şi făcea asta. În jumătate de oră fac o mie de abdomene, câteva exerciţii cu mâinile şi câteva cu picioarele şi nu exagerez! Nu este foarte greu dacă respiri!”, a mai dezvăluit Romaniţa Iovan despre stilul ei de viață sănătos.

Citeşte şi:

„Îmi era tare frică să nu îmi pierd familia”. Cum a învins teama de a vorbi asistenta din Craiova care își acuză șeful de viol

„Un semnal de alarmă”. Tulpina britanică, mai contagioasă, identificată în toate cele 92 de probe analizate de Medlife

De ce apar reacții adverse după vaccinare și de ce pot fi considerate chiar un semn bun

PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Traian Băsescu, reacție halucinantă în legătură cu condamnarea Ioanei: ”Nu-i atinge nimeni pe...”

Observatornews.ro Filmul crimei din Cernavodă este înfiorător. După ce a omorât-o pe profesoară, bărbatul a rămas câteva ore cu victima, pe întuneric

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 – 16 aprilie 2021. Lună Nouă în Berbec. Venus va intra în zodia Taurului

Știrileprotv.ro „Pleaca, ma, dracului de aici!” Ilie Nastase dezvaluie discutia istorica pe care a avut-o cu Nicolae Ceausescu: „Am inceput sa transpir, mi-a spus-o exact cu cuvintele astea!”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Frumoasa din reclame TV, găsită pe marginea drumului împuşcată de 18 ori. Criminalul, un şofer de TIR

PUBLICITATE BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)