Faimoșii au pierdut primul meci de la „Survivor România” 2022 în fața Războinicilor, dar și pe al doilea. Concurenții nu au putut să aducă puncte și au pierdut toate avantajele în competiție. În plus, între ei s-au iscat și discuții puternice. În prima seară, Roxana Ciuhulescu s-a arătat deranjată de comportamentul lui Cătălin Zmărăndescu. Ea voia să doarmă mai mult de dimineață, iar el făcea gălăgie.

Cei doi nu au mai rezistat și și-au aruncat cuvinte grele în fața camerelor de filmat. CRBL și Cătălin Zmărăndescu sunt împotriva Roxanei Ciuhulescu după ce aceasta i-a spus lui TJ Miles că sportivul l-a înjurat.

„Ești îmbârligătoare, este foarte urât din partea ta. Asta e Roxana și așa a fost toată viața ei. Aș mai spune eu niște lucruri din trecut, dar te las în pace. Nu are rost. Prefer să dau din gură ca să nu dau din mâini”, a spus Cătălin Zmărăndescu la „Survivor România 2022”.

CRBL e de aceeași părere. „Tu ești pârâcea grupului. Cred că era mai bine să ții pentru tine deocamdată, pentru că nu cred că i-a făcut rău (n.r. lui TJ Miles) și sunt pe zero”, a spus artistul.

„L-am incomodat și probabil că o să-l incomodez mai departe”

Roxana Ciuhulescu a spus că nu tolerează bârfele și că ea preferă să spună unei persoane în față dacă are ceva cu ea. „Nu sunt eu îmbârligătoare, Cătăline, tu ești. E foarte urâtă afirmația ta. Nu am venit aici să mă cert cu nimeni, dar mă deranjează când îl toacă pe unu pe la spate. Asta mi se pare o bârfă, mi se pare degradant, mai ales pentru un bărbat.

Nu mi se pare deloc ok, este o chestie pe care eu o urăsc. Este vorba despre faptul că nu suntem o familie și nu avem cum să fim una. Alții au ales să tacă, eu am ales să nu tac. El are un cui împotriva mea, l-am incomodat și probabil că o să-l incomodez mai departe. E vorba de respect, de bun simț, dacă nu avem aceste lucruri înseamnă că nu suntem oameni”, a spus Roxana Ciuhulescu în apărarea ei.

La consiliul din 17 ianuarie de la „Survivor România” 2022 Roxana Ciuhulescu, Cătălin Zmărăndescu și Xonia și-au auzit numele și au fost propuși spre eliminare. În seara aceasta se va afla cine pleacă acasă.

