Roxana Ciuhulescu, scoasă din naționala de handbal tineret de o accidentare gravă. “Mă mișcam foarte bine pe teren. Eram pivot”

Mult timp, Roxana Ciuhulescu, vedeta cu cele mai lungi picioare din showbiz, a practicat handbalul de performanță, iar dacă soarta nu-i juca feste, probabil că altul ar fi fost traseul ei prin viață.

Am fost cea mai înaltă jucătoare de handbal. Am făcut și shotokan. Handbalul l-am practicat de la 12 la 18 ani. Am jucat la Antilopa, apoi am făcut parte din naționala de tineret. Am avut însă un accident teribil pe teren. M-am ales cu rupturi de ligament și menisc. Am fost operată, timp de patru luni am făcut recuperare. Dar iar mi s-a rupt… Și a trebuit să renunț la sport. Aveam avantajul că eram foarte înaltă și aveam și viteză mare. Mă mișcam foarte bine pe teren. La echipa de club jucam inter stânga, iar la națională, pivot', ne-a povestit fosta prezentatoare TV.