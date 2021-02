Roxana Ghiță de la „Survivor România 2021” a cedat. Sportiva a fost surprinsă plângând pe plajă și a vrut să plece acasă

Ea a anunțat că ar vrea să plece acasă. Sportiva s-a retras pe plajă și a fost găsită plângând și susținând că nu mai are nicio motivație de a lupta în Republica Dominicană.

„Nu mai simt nicio motivatie, nici internă nici externă. Nu mă motivează recompensele de la joc. Am ajuns într-un stadiu de foame cronică și îmi cunosc foarte bine corpul pentru că am analizat asta în ultimii doi ani.

Nu mai pot să măâanc cocos, este foarte gras, îmi este greață de la cocos. M-am privat atâta timp de tot ce îmi face plăcere și nu e vina nimănui pentru că eu am intrat în competiție, dar sper să mă ridic înapoi cu moralul, cum eram înainte”, a declarat Roxana Ghiță la Survivor.

„Nu trebuie să clacăm. Descarcă-te, dar trebuie să gândim pozitiv. Am avut și eu un moment din ăsta în care am plâns. Ar fi păcat să renunțăm acum, trebuie să ne gândim pentru ce am intrat aici”, i-a spus Marilena.

