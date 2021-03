Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au amânat nunta. Își doresc o petrecere mare, cu sute de invitați

În mai 2020 Roxana Ionescu i-a luat pe toți prin surprindere când a postat pe rețelele de socializare o imagine cu un buchet alb, identic cu al mireselor. A fost chiar buchetul ei de la cununia civilă. S-a căsătorit cu Tinu Vidaicu, bărbatul care îi e alături de ani de zile.

Plănuiau să facă în același an și cununia religioasă și petrecerea grandioasă cu 400 de invitați. Nu s-a putut din cauza restricțiilor impuse și au amânat nunta.

Vedeta a spus că nu a reprogramat nimic pentru 2021, mai așteaptă: „Nu aveam o dată stabilită, dar clar în 2020, atunci când ne-am și căsătorit [civil], am vrut să facem cununia civilă mai devreme [în mai], iar nunta să fie în vară. Dar nu s-a mai putut. Nu am avut nimic stabilit, dar am fi avut o nuntă mare. Nu am reprogramat [pentru 2021], pentru că am intuit cumva că nu se va întâmpla nicio minune și stăm în stand by. Noi suntem foarte spontani și imediat ne montăm și facem ceva frumos cu siguranță. (…)

N-am apucat [să dăm avansul pentru locație], suntem norocoși spre deosebire de alți prieteni de-ai noștri care au făcut treaba asta. (…) Nu [mi-am ales rochia de mireasă], dar am în minte ceva. Nu mi-am făcut încă o simulare. Dar o știu, ea este. (…)

Sper să fie două [rochii]. Una sper să fie mai elegantă și una mai relaxantă și ușor de purtat știind că rochiile de mireasă nu sunt deloc ușor de purtat și nu vreau să-mi îngreuneze nimic seara specială.”, a spus Roxana Ionescu la „Vorbește lumea”.

Roxana Ionescu a pierdut o sarcină

În iulie 2019 Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au trecut prin momente grele. Vedeta a pierdut sarcina la 6 luni. Anunțul dureros a fost făcut pe contul de socializare, chiar de către cel care urma să devină tată, peste doar trei luni.

„Anul ăsta nu va mai exista niciun bebe, pentru că n-a mai putut să crească. Din păcat,e am înțeles că se întâmplă des. Din fericire, am înțeles că nu este o chestiune genetică. Se numește insuficiență placentară și asta însemană că fătul nu se poate hrăni suficient.

Partea bună este că nu este nimic tragic și că Roxana este bine și că în câteva luni putem încerca din nou. Nu este o chestie repetitivă. Din punctul ăsta mergem înainte. Nu dorim compasiune, nu dorim păreri de rău. Vă mulțumim pentru gândurile bune și energia voastră pozitivă”, a explicat Tinu Vidaicu.

