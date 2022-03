„Eu am avut o problemă la bilă când am ieșit din Survivor. Au vrut să mă opereze în Dominicană la spital, dar, până la urmă, s-a dovedit a fi de la stres.

Mi-am revenit cumva la normal, la viața de zi cu zi, și la confortul meu. A fost o problemă gravă pe bază de stres. Din cauza asta am ieșit după trei luni”, a declarat Roxana Nemeș pentru click.ro.

Din cauza consumului excesiv de cocos, dantura Roxanei Nemeș a fost grav afectată. „Am fost la medic și mi-a făcut planul danturii pe calculator, cu o tehnologie nouă, unică la noi.

Au constatat că am probleme mari din cauza mâncării de la Survivor. Acolo am mâncat foarte mult cocos și mi-am stricat dinții. Am foarte multe probleme de atunci.

Mie mi-era frică mare de dentist. Acum merg cu drag. Domnul doctor are răbdare cu mine, plus că nu mai simt nici dureri prin procedurile pe care mi le face”, a mai spus fosta Faimoasă.

