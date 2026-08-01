Control al Ministerului Mediului în Săcălaz, Timiș

Disputa a pornit după un control efectuat de Diana Buzoianu în Săcălaz, unde ministrul a descoperit o zonă în care erau depozitate ilegal deșeuri din construcții. Potrivit acesteia, groapa de gunoi putea fi observată de mai mult timp inclusiv pe Google Maps.

„Acum 3 luni aţi făcut un control tematic şi aţi găsit 3 saci de gunoaie, dar nu aţi văzut muntele de deşeuri ilegale de la 500 de metri distanţă. Din punctul meu de vedere, aţi făcut un control ineficient”, a spus Diana Buzoianu.

Garda de Mediu Timiș: 35 de controale în Săcălaz

Luci Mușuroi respinge acuzațiile și afirmă că instituția nu a ignorat localitatea Săcălaz.

„Am fost acuzaţi că nu am controlat localitatea Săcălaz – FALS! În ultimii 5 ani am acumulat 35 de controale pe raza localităţii. Avertismentele şi amenzile se ridică la 180.000 de lei”, a transmis comisarul-șef al Gărzii de Mediu Timiș.

Luci Mușuroi susține că acțiunile instituției nu s-au limitat la simple verificări și respinge afirmația că depozitele de deșeuri „care se văd din satelit” ar fi fost ignorate.

„Am fost acuzaţi că nu avem un ordin de prioritate corect, pentru că acţionăm la acţiuni mici, în timp ce depozitele «care se văd din satelit» ne scapă – FALS”, a mai spus acesta.

Potrivit Gărzii de Mediu Timiș, în urma celui mai recent control, proprietarul terenului unde erau depozitate deșeurile a fost identificat și a început operațiunile de concasare a materialelor.

Garda de Mediu Timiș are 12 experți pentru peste 90 de localități

Luci Mușuroi a explicat și că instituția funcționează cu un număr redus de angajați raportat la suprafața pe care trebuie să o verifice.

„Am adus la cunoştinţa celor care ne-au criticat pentru ineficienţă, că lucrăm în condiţii deosebit de dificile, cu o echipă de 12 experţi care acoperă peste 90 de localităţi”, a transmis comisarul-șef.

„Garda de Mediu Timiş nu este subordonată politic şi refuză orice tip de subordonare sau presiune politică, indiferent de partid”, a mai transmis Luci Mușuroi.

Diana Buzoianu a criticat Garda de Mediu Timiș

Ministrul interimar al Mediului a susținut că verificarea anterioară nu a fost suficient de eficientă, în condițiile în care zona cu deșeuri se afla la aproximativ 500 de metri de locul controlat.

„M-ar interesa să văd dacă data trecută, când v-aţi dus în control la acest UAT aţi verificat dâmburile astea, pentru că atunci, în mintea mea răspunsul ar fi că ar trebui să vă faceţi mai eficient treaba”, a declarat Diana Buzoianu.

Garda de Mediu Timiș afirmă că verificările în Săcălaz vor continua până când măsurile de conformare vor fi respectate.

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