„E foarte frumos. Eu chiar aveam nevoie să ies puţin din rutina mea zilnică, iar vacanţa asta a venit la fix. Am reuşit să stau şi la plajă chiar, în fiecare dimineaţa câte două ore. Lui Zian îi place foarte mult apa şi am profitat de asta să mă bronzez şi eu puţin.

În complexul în care stăm sunt foarte multe locuri de joacă şi activităţi pentru cei mici. De la prima oră, Zian e prezent, aleargă pe iarbă, se joacă în nisip, mergem la piscină sau la mare, iar după ce doarme de prânz, când nu mai e atât de cald, mergem şi vizităm câte ceva. Am fost de exemplu la grădina zoologică. Zian e foarte curajos, îi plac foarte mult animalele. A hrănit girafele, papagalii , s-a jucat cu o iguană, cu un şarpe.

Am fost la Burj Khalifa să vedem priveliştea de acolo, la Miracle Garden, îi place foarte mult să alerge prin mall, să meargă pe faleză seara. În conluzie, nu mi se pare atât de greu să mergi cu copilul în vacanţă. Noi am şi plecat cu Milan mereu, suntem învăţaţi, iar Zian este foarte cuminte şi nu ne îngreunează niciodată munca.

Pentru vârsta lui se comportă exemplar. Bineînţeles, are şi el momente şi momente, dar înţelege când trebuie să stea liniştit în cărucior atunci când ieşim la plimbare. Totuşi, l-am lăsat destul de mult liber ca să exploreze şi să descopere singur ce vrea. Totul a mers perfect până acum. Zian a fost fascinat de toate locaţiile în care l-am dus. Stăm aici la naşul lui, 10 zile. Au petrecut şi ei timp împreună”, a mărturisit Roxana, potrivit Fanatik.

Roxana vrea să se mai îngrașe

Pe vremea când apărea la TV, Roxana Vancea avea 50 de kilograme. Ulterior, ea a devenit pasionată de fitness și impresiona cu silueta ei perfect tonifiată. După ce a născut, Roxana Vancea a slăbit excesiv, iar acum încearcă să se îngrașe, dar nu reușește.

„În prezent am 45 de kilograme la o înălțime de 1.63 cm, sunt o persoană scundă. Acum mănânc orice, în momentul de față, pentru că îmi doresc să mă îngraș 3/4 kilograme însă nu reușesc. Atunci când eram „vecina” de la “Neața cu Răzvan și Dani” aveam 50 de kilograme, dar nu făceam sport, doar ce făceam la facultate și cam atât.

În trecut, când eram mai grăsuță, am avut singur an în care m-am dereglat hormonal și m-am îngrășat 12 kilograme pe care le-am dat după aia jos în următoarele șapte luni. În rest sunt slabă de când mă știu, nu atât de slabă ca acum, dar tot timpul am avut undeva la 49/50 kilograme”, a declarat Roxana Vancea pentru Click!

