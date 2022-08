Ruby a ajuns la spital, după ce și-a injectat o substanță pe care o folosesc culturiștii. De ce a făcut artista asta. „M-a dărâmat”

„Am fost nevoită să chem ambulanța pentru că m-a mâncat în …. Am vrut să mă bronzez mai mult decât prevede natura și am zis să-mi injectez o substanță pe care și-o injectează culturiștii când merg la concursuri, care să mă ajute să mă bronzeze mai tare.

Am pus o cantitate mai mare decât cea recomandată pentru un om care își injectează pentru prima dată substanța asta și mai ales pentru o persoană de greutatea mea”, a mărturisit Ruby, pentru Antena Stars, citat de Spynews.

„M-a dărâmat un pic, un pic mai tare. Nu mai puteam să-mi țin nici telefonul în mână. Mi-a amorțit tot corpul. Inițial, când mi-am injectat substanța, că mi-am făcut injecția singură, m-a luat amețeala.

Am zis că e normal și mi-am făcut treaba în continuare, după care am zis să mă întind puțin, m-a luat somnul și când m-am trezit nu mai puteam să-mi țin telefonul în mână. Am început să am fibrilații, ba să-mi fie foarte cald, ba foarte rece, să tremur. M-am speriat un pic.

Când a venit ambulanța aveam pulsul 42, 43, 44 și asta i-a făcut pe doctori de pe ambulanță să insiste să merg la spital pentru investigații. Am stat la Urgență, în Camera de Gardă, 3-4 ore. Mi-am făcut toate investigațiile. (…) eu oricum am pulsul mai jos decât este normal, dar ieri a fost mai jos decât normalul meu.”, a explicat cântăreața.

