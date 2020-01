De Livia Lixandru,

Astfel că, în timpul probelor, artista a suferit dureri mari din cauza efortului depus.

Înainte de a porni către Republica Dominicană, Ruby a vorbit despre noile silicoane. ”Sunt proaspăt ”scoase” acum din cuptor! Mă simt bine după intervenție și sper să nu am probleme majore la Survivor România. De data aceasta, voi purta bustiera și mă voi feri de complicații”, a comentat faimoasa la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, potrivit Wowbiz.

A fost nevoită să își scoată implanturile

Ruby a ajuns din nou pe mâna esteticienilor, pentru că bustul ei arăta îngrozitor.

”Nu este om pe care să-l placă toată lumea. Îmi e efectiv rușine să vorbesc despre asta. De proastă, mi-am pus implanturi. Nu recomand fetelor să facă ce am făcut eu. E atât de complicat… și pleacă din liceu. Eu aveam sânii foarte mari. Mi se părea prea mult pentru mine la momentul acela și am făcut o reducție.

Am făcut treaba asta după ce am terminat liceul. După ceva ani am văzut că la modă erau sânii cum îi aveam în liceu. Și am ce?! Eu nu sunt la modă?! Și mi-am făcut implanturi de silicon.

Nu pot să… Nu-mi plac sânii mei în momentul acesta. Ar trebui să-mi scot implanturile. Nu am atât timp cât să-mi permit să stau la pat. Am complicat și eu lucrurile că a doua zi eram pe scenă. Sânul stâng nu e de ieșit în oraș… Trebuia să-mi fac lucrul acesta de multă vreme”, a declarat recent Ruby pentru Viva.ro