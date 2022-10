„Am avut pe cineva care trebuia să mă aștepte, dar ne-am certat între timp și gata, s-a terminat! (…) M-am întors din Dominicană și ne-am certat și ne-am despărțit! Dar mă bucur că s-a întâmplat asta, hai să îți spun sincer. Nu era ce trebuie pentru mine. Nu ne înțelegeam, nu mă înțelegea.

Nu eram de mult, din iunie. A prins fix plecarea mea, dar cumva m-am întors acasă cu gândul că o să-mi continui relația, însă nu am mai continuat nimic”, a spus vedeta, care a clarificat că nu a fost vorba de infidelitate.

„Nu, chiar nu a avut treabă cu înșelatul, din păcate. Mai bine era asta. Era mai ușor să fi fost asta, pentru că înțelegeam. Au fost alte lucruri care țin de caractere, pe care efectiv nu pot să le accept. El nu înțelege asta. Bărbat versus femeie”, a mai explicat ea pentru Fanatik.

Întrebată despre alte relații pe care le-a avut, Ruxi a explicat: „Toți bărbații cu care am fost au fost ok, ne certam, dar niciodată nu a fost vreunul violent. Nici măcar nu m-a împins. Nu am avut treabă cu violența, din fericire nu știu nici cum e să iei o palmă. Nu accept așa ceva și sper ca nimeni să nu accepte așa ceva”.

„Recunosc am înșelat. Dar nu neaparat că am vrut. El a înșelat primul (n.r. – râde) și am înșelat și eu”, a încheiat ea.

