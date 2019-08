Noua peliculă cu agentul 007 are un nume oficial. Anunțul a fost făcut pe Twitter.

Astfel, noul film din seria James Bond se va numi „No time to die”. Filmul va avea premiera în Marea Britanie în data de 3 aprilie 2020. În SUA, pelicula va fi lansată în data de 8 aprilie 2020

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s