Monica Anghel, în vârstă de 52 de ani, a impresionat pe toată lumea cu noua sa siluetă, iar mulți s-au grăbit să spună că aceasta și-a micșorat stomacul. Vedeta a negat tot timpul că și-ar fi făcut vreo intervenție de acest gen, ci a precizat că a slăbit datorită unei diete echilibrate.

În prezent, Monica Anghel are 59 de kilograme, aceeași greutate pe care o avea și la vârsta de 24 de ani. Pe lângă alimentație sănătoasă și postul intermitent, ea face și mult sport, fiind de mare ajutor în procesul de slăbire și menținere.

„În intervalul a șase ore am două sau trei mese, dar sunt și zile în care nu mănânc deloc”

Recent, în cadrul unui interviu, Monica Anghel a dezvăluit că sunt zile în care nu mănâncă deloc, însă înfometarea nu este deloc indicată, pentru că are mai multe efecte negative și sănătatea poate fi pusă în pericol.

„Nu vreau să mai slăbesc, dar trebuie să mă mențin și să mă mențin trebuie să am un stil de viață sănătos. Trebuie să am grijă ce mănânc. Eu îmi continui fastingul meu, care este foarte sănătos. Eu mă simt extraordinar de bine cu postul intermitent și atunci de ce să renunț. În intervalul a șase ore am două sau trei mese, dar sunt și zile în care nu mănânc deloc și mă hidratez cu apă simplă și apă cu lămâie și mă simt foarte bine. Nu îți imagina că zilele astea sunt foarte multe”, a spus artista la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

„Eu sunt la a doua tinerețe. Mă simt minunat”

Monica Anghel știe că nu este plăcută de toată lumea, însă nici nu își dorește să fie pe placul tuturor. Artista precizează că a primit foarte multe comentarii răutăcioase de-a lungul timpului, dar a încercat să-i ignore pe cei care au criticat-o fără motiv.

„Eu sunt la a doua tinerețe. Mă simt minunat. Sunt și foarte mulți oameni răutăcioși, frustrați, dar asta este problema lor, nu este problema mea. Sunt conștientă că există. Trebuie să fii nebun să crezi că te place toată lumea, trebuie să fii paranoic. Eu nu cred asta. Este, într-adevăr, foarte greu să te menții.”

Dieta cu care a slăbit Monica Anghel

Deși au apărut numeroase speculații potrivit cărora Monica Anghel și-ar fi operat stomacul, ea neagă cu vehemență aceste informații. Artista a dezvăluit ce plan alimentar are și cum a reușit să slăbească 30 de kilograme.

„Mai nou, mănânc între orele 12.00 și 18.00. Nu mănânc dulciuri, carbohidrați din paste, orez. Îmi iau necesarul din măr, de exemplu. Mănânc porții normale, nu mai cântăresc. Dacă îmi fac o salată, poți mânca atât cât vrei, pentru că nu te îngrași. Am grijă ca în farfurie trei sferturi să fie legume și doar un sfert din porție proteină”, a declarat vedeta pentru viva.ro.

În perioada de recuperare, după operația la coloană, Monica Anghel a mers la psiholog pentru a fi ajutată în procesul de slăbire. „Da, am mers la psiholog în perioada în care am slăbit 30 de kilograme într-un an și trei luni. Întrebarea mea era: «OK, slăbesc, dar ce anume mă va determina să rămân la noua greutate? Și psihologul m-a ajutat să înțeleg lucrurile, mi-a dat niște sfaturi care au fost extraordinar de bune ca să nu mă mai îngraș la loc. Era o chestiune de sănătate și mi s-a părut extrem de important să știu ce trebuie să fac ca să-mi mențin greutatea.”