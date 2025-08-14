Pe Disney+, serialul „Alien: Earth” face deja furori. În 2120 are loc acțiunea din thriller, cu aproximativ două decenii înainte de evenimentele filmului original „Alien”, regizat de Ridley Scott, din 1979. Povestea începe atunci când nava spațială USCSS Maginot se prăbușește pe Terra, iar o echipă condusă de Wendy, un hibrid cu mintea unei fete și corp sintetic de adult, descoperă o amenințare terifiantă.

Lansat pe 13 august pe Disney+, premiera europeană a serialului „Alien: Earth” a avut loc marți, 29 iulie, la Barbican Centre în Londra, unde distribuția principală și echipa creativă și-au făcut apariția pe „covorul negru”.

Printre cei prezenți s-au numărat Timothy Olyphant, Sydney Chandler, Babou Ceesay, Alex Lawther și Samuel Blenkin, alături de creatorul și producătorul executiv Noah Hawley, precum și alte nume din serie precum Essie Davis, Kit Young, David Rysdahl, Jonathan Ajayi, Moe Bar-El, Lily Newmark, Adarsh Gourav și alții.

Personajul interpretat de Samuel Blenkin

Samuel Blenkin, care îl interpretează pe Boy Kavalier în „Alien: Earth”, a atras atenția la eveniment. A apărut desculț, influențat fiind de personajul lui. Boy Kavalier este fondatorul și CEO-ul Prodigy Corporation, una dintre cele cinci mega-corporații care controlează Pământul în anul 2120.

A construit Prodigy încă de când era copil, iar faptul că nu a cunoscut consecințe îl face să acționeze cu o îndrăzneală aproape narcisistă , el e întotdeauna „cu douăzeci de pași înainte de toți”. Figura lui Boy este una de miliardar excentric, care apare adesea desculț și cu o obsesie inspirată de Peter Pan, atât în motivație, cât și în elemente simbolice din serial, precum Insula „Neverland” și nume precum Wendy sau „Lost Boys”.

El a lansat proiectul Hybrid, prin care conștiința copiilor terminali este transferată într-un corp sintetic cu abilități superumane. Wendy, fosta Marcy, precum și alți hibrizi, sunt creațiile sale. Când nava USCSS Maginot se prăbușește în New Siam, orașul condus de Prodigy, Boy Kavalier revendică echipajul și echipamentul pentru Prodigy. El trimite hibrizii, inclusiv pe Wendy, să investigheze și să gestioneze situația, testând astfel utilitatea și limitele „noilor generații” pe care le-a creat.

Așadar, el reprezintă un antagonist complex: nu este doar un om puternic, ci și un geniu creativ și pragmatic, care face alegeri brutale și logice în numele umanității, crezând sincer că acționează spre binele colectiv.

Declarațiile lui Samuel Blenkin despre „Alien: Earth”

Despre personajul său, Samuel Blenkin a vorbit chiar la premiera de la Londra a serialului, unde Libertatea a participat. Primul episod a fost difuzat la Barbican Centre în Londra, unde la finalul vizionării actorii au participat la un Q&A. Samuel Blenkin a fost cel care oferit o perspectivă asupra personajului său: „Face alegeri brutale, logice, pentru că crede că face ce e mai bine pentru umanitate”.

Totodată, într-un interviu pentru #AlienEarth #TimothyOlyphant #SamuelBlenkin #BabouCeesay #NoahHawley #FX #Hulu #DisneyPlus #DisneyUK #journalist #Interview #TVinterview #Work #Horror #ScienceFiction #RidleyScott #JamesCameron #Xenomorph #Monsters #MovieMonsters #Movies #WhatToWatch #whattowatch #HorrorTok #MovieTok #Aliens #HRGiger ♬ original sound – Eammon Jacobs @eammonj94 Samuel Blenkin on how Alien: Earth mirrors our world through villainous CEOs… @FX Networks @Disney UK @disneyplusuk @Business Insider @Insider Life (📸: Kate Green/Getty Images) #Alien , el a subliniat relevanța personajului în contextul actual: „Există rezonanțe clare cu ce se întâmplă chiar acum în lume, și bucuria acestui personaj care este ciudat și are propriile tendințe ciudate și acest gen de lucruri. Ajung să locuiesc în asta”.

În final, el a explicat că interpretarea sa nu este inspirată de o persoană anume, ci se bazează pe scenariu: „Cele mai bune povești, mai ales un serial TV, vrei să vină pe ușa din spate. Nu vrei să lovești publicul în cap”.

Foto: by StillMoving.Net, Craig Gibson

