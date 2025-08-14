Pe Disney+, serialul „Alien: Earth” face deja furori. În 2120 are loc acțiunea din thriller, cu aproximativ două decenii înainte de evenimentele filmului original „Alien”, regizat de Ridley Scott, din 1979. Povestea începe atunci când nava spațială USCSS Maginot se prăbușește pe Terra, iar o echipă condusă de Wendy, un hibrid cu mintea unei fete și corp sintetic de adult, descoperă o amenințare terifiantă.

Lansat pe 13 august pe Disney+, premiera europeană a serialului „Alien: Earth” a avut loc marți, 29 iulie, la Barbican Centre în Londra, unde distribuția principală și echipa creativă și-au făcut apariția pe „covorul negru”.

Printre cei prezenți s-au numărat Timothy Olyphant, Sydney Chandler, Babou Ceesay, Alex Lawther și Samuel Blenkin, alături de creatorul și producătorul executiv Noah Hawley, precum și alte nume din serie precum Essie Davis, Kit Young, David Rysdahl, Jonathan Ajayi, Moe Bar-El, Lily Newmark, Adarsh Gourav și alții.

Personajul interpretat de Samuel Blenkin

Samuel Blenkin, care îl interpretează pe Boy Kavalier în „Alien: Earth”, a atras atenția la eveniment. A apărut desculț, influențat fiind de personajul lui. Boy Kavalier este fondatorul și CEO-ul Prodigy Corporation, una dintre cele cinci mega-corporații care controlează Pământul în anul 2120.

Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”
Recomandări
Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

A construit Prodigy încă de când era copil, iar faptul că nu a cunoscut consecințe îl face să acționeze cu o îndrăzneală aproape narcisistă , el e întotdeauna „cu douăzeci de pași înainte de toți”. Figura lui Boy este una de miliardar excentric, care apare adesea desculț și cu o obsesie inspirată de Peter Pan, atât în motivație, cât și în elemente simbolice din serial, precum Insula „Neverland” și nume precum Wendy sau „Lost Boys”.

El a lansat proiectul Hybrid, prin care conștiința copiilor terminali este transferată într-un corp sintetic cu abilități superumane. Wendy, fosta Marcy, precum și alți hibrizi, sunt creațiile sale. Când nava USCSS Maginot se prăbușește în New Siam, orașul condus de Prodigy, Boy Kavalier revendică echipajul și echipamentul pentru Prodigy. El trimite hibrizii, inclusiv pe Wendy, să investigheze și să gestioneze situația, testând astfel utilitatea și limitele „noilor generații” pe care le-a creat.

Samuel Blenkin premiera alien earth (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5
Antonia Diaconu, lider în Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor: „Nu e în interesul nimănui această vânătoare de vrăjitoare împotriva magistraților”
Recomandări
Antonia Diaconu, lider în Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor: „Nu e în interesul nimănui această vânătoare de vrăjitoare împotriva magistraților”

Așadar, el reprezintă un antagonist complex: nu este doar un om puternic, ci și un geniu creativ și pragmatic, care face alegeri brutale și logice în numele umanității, crezând sincer că acționează spre binele colectiv.

Declarațiile lui Samuel Blenkin despre „Alien: Earth”

Despre personajul său, Samuel Blenkin a vorbit chiar la premiera de la Londra a serialului, unde Libertatea a participat. Primul episod a fost difuzat la Barbican Centre în Londra, unde la finalul vizionării actorii au participat la un Q&A. Samuel Blenkin a fost cel care oferit o perspectivă asupra personajului său: „Face alegeri brutale, logice, pentru că crede că face ce e mai bine pentru umanitate”.

Totodată, într-un interviu pentru

@eammonj94 Samuel Blenkin on how Alien: Earth mirrors our world through villainous CEOs… @FX Networks @Disney UK @disneyplusuk @Business Insider @Insider Life (📸: Kate Green/Getty Images) #Alien #AlienEarth #TimothyOlyphant #SamuelBlenkin #BabouCeesay #NoahHawley #FX #Hulu #DisneyPlus #DisneyUK #journalist #Interview #TVinterview #Work #Horror #ScienceFiction #RidleyScott #JamesCameron #Xenomorph #Monsters #MovieMonsters #Movies #WhatToWatch #whattowatch #HorrorTok #MovieTok #Aliens #HRGiger ♬ original sound – Eammon Jacobs
” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”>Business Insider, el a subliniat relevanța personajului în contextul actual: „Există rezonanțe clare cu ce se întâmplă chiar acum în lume, și bucuria acestui personaj care este ciudat și are propriile tendințe ciudate și acest gen de lucruri. Ajung să locuiesc în asta”.

Pachetul 2 de austeritate, golit de conținut, pas cu pas. Variantă: 40.000 de posturi desființate. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților
Recomandări
Pachetul 2 de austeritate, golit de conținut, pas cu pas. Variantă: 40.000 de posturi desființate. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților

În final, el a explicat că interpretarea sa nu este inspirată de o persoană anume, ci se bazează pe scenariu: „Cele mai bune povești, mai ales un serial TV, vrei să vină pe ușa din spate. Nu vrei să lovești publicul în cap”.

Foto: by StillMoving.Net, Craig Gibson

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Taxă pentru coletele din China și bodycam-uri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi măsuri în reforma fiscală
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Viva.ro
Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Imagini pe care nimeni nu le-a văzut până acum! O Viorica Dăncilă complet diferită, surprinsă în tinerețe. Vezi fotografiile care au uimit pe toată lumea. Toți au observat un detaliu diferit la ea
Unica.ro
Imagini pe care nimeni nu le-a văzut până acum! O Viorica Dăncilă complet diferită, surprinsă în tinerețe. Vezi fotografiile care au uimit pe toată lumea. Toți au observat un detaliu diferit la ea
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
Elle.ro
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
gsp
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.RO
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Drama fotbalistului din Superliga: „Soția lui are cancer la stomac. Nu poate să plece de lângă ea și de lângă copilul lor de 5 ani”
GSP.RO
Drama fotbalistului din Superliga: „Soția lui are cancer la stomac. Nu poate să plece de lângă ea și de lângă copilul lor de 5 ani”
Parteneri
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Libertateapentrufemei.ro
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Avantaje.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Cine obține 50 de lei de la stat pentru plata facturilor de energie. Unde depun cererea cele 2,1 milioane de gospodării eligibile
Știri România 08:15
Cine obține 50 de lei de la stat pentru plata facturilor de energie. Unde depun cererea cele 2,1 milioane de gospodării eligibile
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Se munceşte ceva mai mult la clasă cu aceiaşi bani"
Știri România 07:51
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Se munceşte ceva mai mult la clasă cu aceiaşi bani”
Parteneri
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Adevarul.ro
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Soțul Danei Rogoz și-a luat copiii și a plecat la Viscri. „Am hotărât împreună cu Radu că e mai bine să stea cu ei acolo”
Stiri Mondene 13 aug.
Soțul Danei Rogoz și-a luat copiii și a plecat la Viscri. „Am hotărât împreună cu Radu că e mai bine să stea cu ei acolo”
Desertul cu care Gabriela Cristea și-a cucerit întreaga familie. Rețeta pentru brioșe cu cremă de alune
Stiri Mondene 13 aug.
Desertul cu care Gabriela Cristea și-a cucerit întreaga familie. Rețeta pentru brioșe cu cremă de alune
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
ObservatorNews.ro
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Libertateapentrufemei.ro
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Parteneri
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
GSP.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Parteneri
A treia victimă a criminalului din Teleorman a murit. Numai aparatele îl mai țineau în viață pe bărbat
KanalD.ro
A treia victimă a criminalului din Teleorman a murit. Numai aparatele îl mai țineau în viață pe bărbat
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Prețurile au explodat pe Aeroportul Otopeni! Călătorii sunt uimiți: „Un sandviş la 55 de lei?!”
KanalD.ro
Prețurile au explodat pe Aeroportul Otopeni! Călătorii sunt uimiți: „Un sandviş la 55 de lei?!”

Politic

Ilie Bolojan cere PSD să nu împiedice adoptarea pachetului 2 de măsuri fiscale: „Altfel, intrăm într-o fundătură și riscul de incapacitate de plată e mare”
Politică 13 aug.
Ilie Bolojan cere PSD să nu împiedice adoptarea pachetului 2 de măsuri fiscale: „Altfel, intrăm într-o fundătură și riscul de incapacitate de plată e mare”
Taxă pentru coletele din China și bodycam-uri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi măsuri în reforma fiscală
Politică 13 aug.
Taxă pentru coletele din China și bodycam-uri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi măsuri în reforma fiscală
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
Fanatik.ro
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii