„Prima oară m-am îndrăgostit la 30 de ani. N-am avut timp de relații, nu poți să faci două lucruri bine, în același timp.

M-am axat pe sportul de mare performanță. Eu am ieșit din sportul de performanță la 24 de ani, n-am avut o copilărie, apoi am avut câteva relații din care am învățat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Și da, m-am îndrăgostit la 30 de ani și m-am și căsătorit”, a declarat Sandra Izbașa în cadrul unei emisiuni TV, citată de Spynews.

„Cu tot ceea ce este el, inteligent, carismatic, modul în care comunicăm, empatia, devotamentul, suntem făcuți unul pentru celălalt. M-a atras foarte mult cu inteligența lui. Are un simț al umorului cu care m-a cucerit.

Nu pot spune că a fost dragoste la prima vedere, mi-era teamă de așa ceva, dar după câteva întâlniri mi-am dat seama că ne completăm, că formăm un cuplu perfect”, a declarat Sandra Izbașa în cadrul unei emisiuni TV.

PARTENERI - GSP.RO S-au despărțit cu scandal în 2019, acum fotbalistul face dezvăluiri incredibile despre relația cu Pamela Anderson. „A trebuit să fug din Franța”

Playtech.ro BOMBĂ! Dr. Adrian Streinu-Cercel, avertisment înfiorător despre boala care face ravagii în România

Observatornews.ro Momentul înfricoșător în care o fată de 18 ani este salvată dintr-un apartament în flăcări, situat la etajul 9, în Moscova

HOROSCOP Horoscop 31 ianuarie 2022. Balanțele s-ar putea să facă o confuzie între ceea ce simt ele și ceea ce simt cei dragi

Știrileprotv.ro Lovitură pentru zeci de mii de șoferi! Ar putea să-și piardă permisul

Telekomsport Şumudică, revenire de senzaţie în Liga 1! Semnează cu o echipă de tradiţie

PUBLICITATE Samsung îți dezvăluie o viziune a viitorului