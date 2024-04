Sânziana Buruiană se află acum în fața unei decizii dificile. După mai bine de 9 ani în care a alăptat încontinuu, fosta asistentă TV se confruntă cu unele probleme de sănătate, inclusiv un deficit major de calciu și dureri de spate.

În timp ce alăptarea a fost o prioritate pentru Sânziana, ajutându-și fiicele, Izabela și Antonia, să dobândească o imunitate puternică și sănătoasă, această practică a avut un impact asupra sănătății ei personale. Problemele de sănătate, în special durerile de spate, au dus la o reevaluare a alegerilor sale.

Cu toate că mezina familiei mai depinde încă de laptele matern, Sânziana Buruiană a sugerat că este momentul să ia în considerare oprirea alăptării, dat fiind impactul negativ asupra sănătății sale. Cu toate acestea, această decizie vine cu o greutate emoțională, dat fiind angajamentul și dedicarea ei față de acest proces timp îndelungat.

„Încă o mai alăptez pe cea mică și mă amuză când mă întreabă lumea dacă o mai alăptez pe cea mică, iar eu glumesc cu ei și le zic că de asta este așa talentată, pentru că am alăptat-o pe cea mare foarte mult timp.

Acum alăptarea a rămas doar pentru cea mică. Izabelei i-am întrerupt alăptarea în totalitate, din momentul când a intrat la școală, însă pe cea mică o să fie destul de greu să o fac să renunțe, deși cred că este cazul, că am observat că am probleme cu cervicala și poziția incomodă în care stau de atâția ani. Cred că alăptatul acesta prelungit se simte asupra organismului meu”, a spus Sânziana Buruiană, pentru click.ro.

„Pe mine mă bucură că ele au o imunitate foarte bună, nu au răcit niciodată, nici pe timp de pandemie”

Își dorea să intre în Cartea Recordurilor în materie de alăptat și era dispusă să își hrănească fiicele și 10 ani. Fosta asistentă TV a cerut sfatul medicului înainte de a lua decizia de a alăpta atât de mult timp și a asigurat-o că nu este nimic rău în ceea ce face. Pe fata cea mică, Sânziana o alăptează de trei ori pe zi.

„Aș putea să alăptez și 10 ani! Dacă mai fac un copil, cred că așa se va întâmpla. Iza mai cere și acum, deși în toamnă merge la școală. Cred că atunci se va opri. Cea mică însă cere lapte de trei ori pe zi. Dimineața nu doarme decât dacă o pun la sân. Am vorbit cu doctorița despre Iza, care încă mai cere să fie alăptată, deși e mare, și mi-a spus că nu are ce să pățească. Pe mine mă bucură că ele au o imunitate foarte bună, nu au răcit niciodată, nici pe timp de pandemie”, a declarat fosta asistentă TV acum doi ani, când încă o mai alăpta pe Izabela.

„Am constatat că sunt părinți mai copii decât copiii lor și se supără și ei dacă copiii sunt certați”

Tot în interviul pentru Click!, Sânziana Buruiană a precizat că a observat o situație neobișnuită la părinții din ziua de astăzi. Ea spune că mulți nu vorbesc între ei și nu se salută atunci când copiii lor sunt certați.

„De când o am pe fata cea mare la școală, am constatat un lucru: faptul că ar trebui să se facă o educație a părinților. Eu una aș propune niște cursuri de educație a părinților care au uitat că pe vremea noastră, când copiii se supărau între ei, într-o oră se împăcau, și tot așa. Am constatat că sunt părinți mai copii decât copiii lor și se supără și ei dacă copiii sunt certați. Deci, ceva foarte interesant.

Situația aceasta mi se pare de-a râsu-plânsu. Eu i-am spus Izabelei să vorbească cu toată lumea, să fie sociabilă, dar, din păcate, mă confrunt cu cazuri de genul. Dacă două fetițe nu sunt prietene, cealaltă se supără dacă Izabela se joacă cu fata cu care ea nu vorbește. Implicit părinții țin supărarea. Am observat cât copiii lor sunt certați, părinții lor nu se salută unii pe alții. Apoi când copiii lor încep să vorbească din nou… vorbesc și ei între ei. Mi se pare o mare prostie”.

