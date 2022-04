Sean Penn și Leila George au fost împreună din anul 2016 și s-au căsătorit în iulie 2020. Actrița a depus actele de divorț în octombrie 2021, iar acum procesul s-a finalizat.

Câștigătorul premiului Oscar, în vârstă de 61 de ani, și actrița de origine australiană, în vârstă de 30 de ani, au început o poveste de dragoste în urmă cu 6 ani, iar cei doi s-au căsătorit 4 ani mai târziu. După doar un an de mariaj, Leila George a cerut divorțul de Sean Penn.

Vinerea trecută, divorțul dintre Sean Penn și Leila George a ajuns la final, potrivit documentelor obținute de People. În documentele respective se arată faptul că cei doi s-au despărțit din septembrie 2021 și citează diferenţe ireconciliabile drept motiv al separării.

Sean Penn s-a căsătorit cu Leila George în cadrul unei ceremonii intime, unde au participat doar cei apropiați. Zvonurile despre căsătoria lor au apărut atunci când cei doi au fost văzuți purtând verighete. Ulterior, prietenii i-au felicitat pe rețelele de socializare, înainte ca aceștia să confirme căsătoria.

„Există o femeie de care sunt îndrăgostit, Leila George, pe care o văd acum doar zi de zi, pentru că am stricat căsnicia. Teoretic am fost căsătoriți 1 an, însă eram împreună de 5 ani. Am fost un tip foarte neglijent”, a spus Sean Penn în cadrul unui interviu pentru Hollywood Authentic.

Sean Penn e la al treilea divorț

Actorul american a fost căsătorit cu Robin Wright din 1996 până în 2016. De asemenea, Sean Penn a fost căsătorit și cu Madonna, însă mariajul lor a durat doar patru ani, din 1985 până în 1989. Actorul are doi copii din căsătoria cu Robin Wright, o fată, Dylan, și un băiat, Hopper.

