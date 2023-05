„Suntem destul de disciplinați amândoi. Chiar suntem norocoși la capitolul ăsta. Poate mai încolo, dar nu prea cred că nu sunt genul care să mă iau așa de om, îl las să-și facă el treburile cum vrea”, a spus Ioana Ignat pentru Ego.

„A dat un răspuns drăguț. Noi am plecat foarte devreme de acasă. Ioana muncea de când era mică, avea cântări, avea tot felul de activități. Am fost oarecum la fel și asta poate ne-a unit mai mult, faptul că am avut un parcurs similar. Evident ne-a responsabilizat înainte de termen ceea ce nu regretă vreunul din noi. Nu?”, a completat și Sebastian Dobrincu.

Despre regulile casei

„Eu cum sunt o fire care nu poate să stea locului, Ioana este artistă, nu prea suntem noi cu regulile. Mai puține reguli. Avem reguli, dar nu scrise, reguli nonverbale, între noi. În primul rând respectul reciproc, să ne ascultăm reciproc. Acum că unii ascultă mai mult, alții au mai multă răbdare, e altă poveste. Ar trebui să se dea o regulă în privința asta, ca să am și eu dreptul să deschid mai mult gura, dar încercăm să ne îngrijim unul pe altul, să ne respectăm, că de aia e o relație. Și să construim ceva împreună”, a spus Sebastian.

Cine este Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu, jurat la „Imperiul Leilor”, este fondatorul Storyheap, o platformă care a devenit lider pe piața de digital marketing și care are în portofoliu clienți precum Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack.

El a intrat în lumea software-ului în 2009, la doar 11 ani, iar la 17 ani s-a mutat în Statele Unite ale Americii. Însă povestea lui e și mai interesantă de atât. Născut în București, Sebastian a fost pasionat de programare si tehnologie încă de la o vârstă fragedă.

El a început să învețe despre ingineria software pe cont propriu la vârsta de 7 ani, iar în următorii 10 ani a continuat să își perfecționeze abilitățile în inginerie, scrie revista Forbes.În adolescență, a construit biblioteci de diverse programe și servicii populare, iar talentul său l-a făcut să ajungă să realizeze produse folosite ulterior de giganți precum Facebook, Spotify, Facebook și TikTok.

Facebook și Apple s-au luptat pentru Dobrincu

Mark Zuckerberg l-a recunoscut pe Sebastian Dobrincu ca unul dintre liderii lumii afacerilor din ingineria de software și l-a invitat să facă o vizită la sediul Facebook, doar pentru că „dorea să-l întâlnească” pe geniul de 20 de ani din industria tech. Fondatorul Facebook nu este singurul care a recunoscut însă talentele lui Dobrincu.

Și șeful Apple, Tim Cook, l-a invitat pe tânărul român să viziteze sediul companiei din Cupertino pe când acesta avea doar 18 ani. Vizita s-a dovedit a fi de fapt o tentativă de recrutare a sa, Cook încercând să-l convingă să se alăture echipei de software a Apple. Sebastian a preferat însă să rămână independent și să-și urmeze propriile interese și idei de afaceri.

