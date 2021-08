Sebastian Stan a postat pe internet o imagine din copilărie. În 1986 avea doar patru ani

Recent, Sebastian Stan a postat pe contul său de Instagram, acolo unde are peste 8,2 milioane de urmăritori, o imagine cu el din copilărie. Era anul 1986 și pe atunci avea doar patru ani.

„În 1986, conduceam o mică afacere în România. Prin telefonul cu fir. De Crăciun, eu tot lucram… ”, alături de hashtag-urile #entrepreneur #epocadeaur #romania. Imaginea a fost apreciată de aproape 1,5 milioane de fani.

A plecat din România când avea opt ani

Sebastian împreună cu mama sa, Georgeta Orlovschi, s-au stabilit pentru o vreme în Viena, unde Georgeta a fost angajată ca pianistă. La 14 ani, Stan s-a mutat în New York, Statele Unite, unde trăiește și astăzi.

„Câțiva ani, până la vreo 16-17 ani, am simțit multă rușine, multă frică să spun că sunt român”, a recunoscut Stan. „Acum sunt un român mândru”, a adăugat el.



VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Sebastian Stan a jucat alături de actori ca Natalie Portman, Mila Kunis și Vincent Cassel, în „Black Swan”, Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, în trilogia „Căpitanul America”, dar și cu Matt Damon în „Marțianul”, film cu șapte nominalizări la Oscar, sau cu Nicole Kidman în „Capcana”.

Nu a lipsit nici din seriale, precum „Gossip Girl”, „Once Upon a Time”, dar și „Political Animals”. Actorul a fost nominalizat pentru „cel mai bun actor în rol secundar” în filmul „I, Tonya!”, în cadrul Globurilor de Aur. A lucrat de două ori cu directorul Jonathan Demme, câștigătorul Premiului Academiei Americane de Film, o dată în „Rachel Getting Married” (2008) și încă o dată în „Ricki and the Flash” (2015).

Foto: Hepta

Citeşte şi:

O Românie în miniatură, care a murit pe DN2: staruri pop, sportivi și oameni simpli care încercau să dea o mână de ajutor

Scrisoarea surprinzătoare a unui comandant al armatei afgane: „Am fost trădați în lupta cu talibanii”

Stimulente pentru vaccinare. Cum au încercat alte state să convingă cetățenii să accepte vaccinul împotriva Covid-19

PARTENERI - GSP.RO Tragedie în familia lui Emeric Ienei: soția fostului mare antrenor a încetat din viață

Playtech.ro Drama solistei cu chip de păpușă. A părăsit Bucureștiul: 'Trăiesc din pensia părinților!' EXCLUSIV

Observatornews.ro Cine este șoferul de TIR care a reușit manevra salvatoare din Galați. Georgian a evitat în ultima secundă o bătrână care i-a sărit în față

HOROSCOP Horoscop 26 august 2021. Leii ar fi bine să își domolească dorința de a vedea totul făcut așa cum le place lor

Știrileprotv.ro Cap al lumei interlope, condamnat la moarte. ”Am cerut o decizie corectă. Vei regreta această decizie tot restul vieții tale”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE Benzină, motorină, hibrid sau electrică? Ce fel de mașină ar fi mai potrivită pentru tine