Sebastian Țopescu e singur. Motivul pentru care s-a despărțit de iubită: „Eram plecați amândoi pe drumuri, ne vedeam foarte rar”

Tânărul este din București, este fashion editor și stilist și obișnuiește să călătorească în toată lumea, pe la marile evenimente de fashion, scrie a1.ro. A mărturisit cum că este singur, nu are o iubită și se focusează mai mult pe cariera profesională.

„O iubită nu am, pentru că nu am timp. Sunt mereu plecat pe drumuri și nu se leagă nimic. Ultima mea iubită a fost Valentina, de care m-am despărțit tot din cauza programului nostru. Nu aveam timp să ne dedicam unul altuia. Eram plecați amândoi pe drumuri, ne vedeam foarte rar și am stabilit împreună că cel mai bine este să punem punct”, a spus Sebastian Țopescu, pentru Click!.

În același interviu, el a vorbit și despre tatăl lui, Cristian Țopescu. „Îmi este dor de tata, dar tot ce s-a petrecut cu el este un lucru firesc. Este cursul fiecărei persoane de pe acest pământ! Eu am privit și am înțeles un lucru și anume faptul că oamenii vin pe lume după care pleacă.

Sunt momente în viață în care mă gândesc la tata sau îmi aduc aminte de unele lucruri cu el. Rememorez acele clipe când jucam împreună șah și mă lăsa să câștig. El avea un talent aparte care mă făcea să cred că sunt cel mai bun și reușesc să îl înving dar nu era deloc așa. După mi-am dat eu seama, când am mai crescut, cum stau cu adevărat lucrurile.”, a mai declarat Sebastian Țopescu.

