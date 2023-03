Selly, unul dintre cei mai influenți români din mediul online, un multimilionar în subscriberi și în vizualizări pe rețelele sociale, ceea ce i-a adus și primul milion de euro, la majorat, a fost prezent duminică, 5 martie, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată la Kanal D.

La doar 13 ani, Selly a devenit partener afiliat YouTube și, de atunci, a primit din cadrul acestei platforme două premii de argint și unul de aur pentru crearea de conținut. În 2019, la 17 ani, a devenit cel mai urmărit youtuber din România.

În prezent, la 22 de ani, în cei 10 ani de carieră de vlogger, are propria academie de vlogging, este fondatorul trupei 5Gang, autor de piese și cântăreț, actor și producător de film. În offline, Selly a devenit cunoscut publicului larg pentru opiniile critice aduse sistemului de învățământ din România, precum și din dezbaterile cu diverși oameni de televiziune.

„Sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat”

Tânărul vlogger spune că are o viață foarte plictisitoare în comparație cu banii pe care îi cheltuie lunar. Selly încearcă să fie cumpătat, dar cheltuielile se adună foarte repede.

„Pe plan personal, excluzând cheltuieli de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. N-aș ști să spun o sumă exactă. Cu siguranță mult, însă sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat. Poate nu pare după sume, însă în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să îl menții și banii se cheltuie mai ușor decât ai crede.

„Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină”

De fiecare dată, dacă eu mă gândesc, oare câți bani am cheltuit luna trecută, am un răspuns mai mic decât atunci când verific efectiv extrasul de cont, pentru că cheltuielile se adună foarte ușor, dar încerc să fiu cât de cumpătat posibil. Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină. Am o viață destul de plictisitoare, dacă cineva ar fi să urmărească ce fac într-o zi, nu s-ar gândi că aș cheltui sume atât de mari de bani. Într-o zi obișnuită din viața mea mă îmbrac, mă duc la birou, stau acolo până seara, mănânc la restaurant o dată sau de două ori, vin acasă și mă culc. Așa arată o zi obișnuită din viața mea. Am puține vacanțe pe an, însă iată că costurile astea se adună”, a declarat Selly, în cadrul emisiunii difuzate la Kanal D, potrivit WOWbiz.ro.

Selly s-a retras de la facultate înainte de a începe

Creatorul de conținut a renunțat la facultate înainte cu nici trei ore din prima zi, în momentul când el a realizat cât de mult timp i-ar mânca să urmeze aceste studii.

„Eu de fapt nu am mai fost niciodată la facultatea Tiffin. Am rămas în foarte bune relații cu deținătorul acestei facultăți, omul care a adus-o în România, suntem prieteni foarte buni și în ziua de astăzi. Adevărul este că m-am lăsat de facultate înainte cu nici trei ore din prima zi, în momentul când am realizat cât de mult timp mi-ar mânca să urmez această facultate. Oamenii merg la facultate să se specializeze în domeniu, pe care să îl învețe să îl aplice la locul de muncă, să facă societatea un loc mai bun.

„Aveam deja afaceri și probleme în afaceri. Nu îmi permiteam luxul de a merge la o facultate”

Eu am avut norocul ca de la o vârstă foarte fragedă să îmi găsesc deja un drum și nicio facultate nu ar fi putut să mă învețe cum să îmi fac treaba mai bine în ceea ce făceam. Mai mult decât atât, în 2020, în luna acelui an în care trebuia să încep facultatea, aveam agenda plină, la fel cum o am în ziua de astăzi, aveam deja angajați care depindeau de mine, foarte multe proiecte în paralel și oportunități de care doar trebuia să îmi fac timp. Atunci aveam nevoie de mai mult timp, nu de mai puțin.

Aveam deja afaceri și probleme în afaceri. Nu îmi permiteam luxul de a merge la o facultate să discut probleme ipotetice, în contextul în care eu aveam probleme reale de zi cu zi de rezolvat în propriile mele afaceri. Consider că a fost cea mai bună decizie să nu urmez cursurile acelei facultăți. Facultatea, în schimb, era una foarte bună și serioasă, nu era o facultate pe care să poți să o faci la mișto, unde să poți să nu te duci, să absentezi, la două absențe nu treceai peste un modul.

„Nu consider că îmi aduce niciun folos și niciun beneficiu o diplomă”

Am ales să nu fac o facultate doar pentru a o face, dacă îmi doream asta, cu siguranță aș fi găsit două facultăți private, unde să merg de două ori pe ani și să îmi iau o diplomă. Nu consider că îmi aduce niciun folos și niciun beneficiu o diplomă, atâta timp cât nu am mers efectiv să studiez la respectiva facultate. Consider, de asemenea, că toate problemele cu care mă confrunt zi de zi mă învață mult mai mult despre afaceri decât orice facultate te poate învăța vreodată. Eu zi de zi asta fac: fac afaceri, stau cu oameni de afaceri, îmi asum riscuri, asta e cel mai important. Nicio facultate nu te învață asta, e doar teorie”, a mărturisit Selly, la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

