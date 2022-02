Semifinalele Eurovision România 2022 - „Drumul spre Torino”

Programul semifinalelor Selecției Naționale Eurovision 2022

Sâmbătă, 5 februarie (de la ora 23.00), duminică, 6 februarie (de la ora 22.30) și luni, 7 februarie (de la ora 22.50), la TVR 1 și TVR Internațional, și la TVR Moldova (9-11 februarie, de la ora 23.05), telespectatorii vor putea urmări, în premieră și în exclusivitate, secvențe de la filmări, impresiile juraților, semifinaliștii cu emoțiile și bucuria de a concura pentru cel mai mare concurs internațional de muzică din lume, relatează eurovision.tvr.ro.

Pe parcursul acestei serii, cei de acasă îi vor putea cunoaște mai bine pe semifinaliștii Selecției Naționale 2022 și vor intra, alături de organizatori, în febra pregătirilor pentru show-ul din 12 februarie.

Săptămâna dedicată semifinalei concursului național va continua cu votul publicului. În premieră, fanii își vor putea vota favoriții pe pagina oficială de Facebook a concursului național, miercuri, 9 februarie și joi, 10 februarie, unde pot salva cinci piese pentru a doua etapă a semifinalei. Juriul va califica alte 15, iar semifinala se va încheia pe 12 februarie, cu un show TV, în cadrul căruia juriul de specialiști va alege doar zece piese pentru marea finală.

Ilinca Băncilă va fi gazda emisiunii „Drumul spre Torino”

„Este al cincilea an consecutiv în care fac parte, într-un fel sau altul, din Eurovision. Am reprezentat România în concurs, am fost în juriul naţional, în cel international, am prezentat notele României în faza internaţională, iar anul acesta am ocazia să fiu alături de cei care se luptă pentru a reprezenta, la rândul lor, ţara noastră”, a declarat Ilinca Băncilă, gazda emisiunii.

„De data aceasta, mă voi reîntâlni cu fanii Eurovision din postura de prezentator al celor trei emisiuni în care veţi avea ocazia să cunoaşteţi semifinaliştii ediţiei din acest an”, a adăugat artista.

Tot începând de sâmbătă, 5 februarie, videoclipurile celor 46 de piese semifinaliste vor fi difuzate în cele trei ediţii ale emisiunii „Drumul spre Torino”, pe site-ul oficial eurovision.tvr.ro, pe canalul YouTube al TVR şi pe pagina de Facebook Eurovision România, relatează news.ro.

Cine sunt jurații de la Eurovision 2022

Alexandra Ungureanu, Ozana Barabancea, Randi, Cristian Faur (compoziţie muzicală şi sound-design) şi Adrian Romcescu (compozitor) sunt artiștii care vor juriza această ediţie a Selecţiei Naţionale Eurovision 2022. Pe cei cinci interpreți și compozitori îi leagă o bogată activitate în industria muzicală, dar și experienţa participării sau colaborării la Eurovision România.

Ozana Barabancea, Cristian Faur, Randi, Alexandra Ungureanu și Adrian Romcescu – juriul Eurovision România 2022

Cine sunt semifinaliștii de la Eurovision 2022

Aldo Blaga – Embers

Alex Parker & Bastien – All this love

Alexa – Hoodies and cold nights

Alina Amon – Without you

ANA – Youngster

Andra Oproiu – Younique

Andrea Stocchino – Avere paura

Andrei Petruş – Take me

ARIS – Do Svidaniya

Ayona – Let me come to you

Barbara – Hypnotized

Bogdan Dumitraş – Sign

Carmen Trandafir – Măşti

Cezar Ouatu – For everyone

Ciro De Luca – Imperdonabile

Cream, Minodora şi Diana Bucşă – România mea

Dan Helciug – 241

Dora Gaitanovici – Ana

E-an-na – Malere

Eliza G – The other half of me

Eugenia Nicolae feat. Cazanoi Brothers – Doina

FABI – That way

Forţele de muncă – Hai afară, frate!

Gabriel Basco – One night

Giulia-Georgia – Fiind your way

Ivel – Neverending

Jessie – Regret

Kyrie Mendél – Hurricane

Letiţia Moisescu – Mirunica

Leyah – I’ll be fine

Mălina – Prisoner

Miryam – Top of the rainbow

MØISE – Guilty

Oana Tăbultoc – Utopia

Olivia Miheţ – Fragile

Othello – You’re worthy

Outflow – Running in circles

PETRA – Ireligios

Roberta-Maria Popa – Indigo

Romeo Zaharia – Until the fight

Seeya – Save me

Sophia – Beautiful lies

Stelian – Remember

VANU – Never give up

Vizi – Sparrow

WRS – Llamame

Semifinala Selecției Naționale se încheie pe 12 februarie, cu un show transmis în direct de TVR. Cele 46 de melodii de mai sus vor intra în prima etapă a semifinalei, de unde juriul și telespectatorii vor califica 20 de piese în următoarea fază a concursului.

Când va avea loc finala Selecției Naționale

Ultimul act al competiției va avea loc pe 5 martie, când vom afla și numele reprezentantului țării noastre în concursul internațional Eurovision 2022, care va avea loc în perioada 10-14 mai 2022, la Torino, Italia. Evenimentul va fi transmis în direct la TVR.



