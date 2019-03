Șerban Copoț, despre ce i s-a întâmplat la Asia Express. „Cum să mă duc eu cu Iuliana prin India, să ne înghesuim în poziția linguriță?”

Șerban Copoț a făcut echipă, inițial, la Asia Express, cu prezentatorul TV Cosmin Seleși. În urma accidentării acestuia din urmă, Șerban Copoț a rămas singur. Ulterior, acesta a revenit în competiție alături de altcineva, respectiv George Vintilă.

La un moment dat în competiție se punea problema dacă Șerban Copoț ar fi putut să facă o pereche cu Iuliana Luciu. Sora mai mică a Nicoletei Luciu a făcut și ea parte din concurs, alături de Margherita de la Clejani, care a avut și ea probleme de sănătate pe durata show-ului.

Șerban Copoț a comentat despre posibilitatea să fi făcut un cuplu la Asia Express cu Iuliana Luciu, dar a vorbit și despre noul lui coleg de echipă, George Vintilă.

„Iuliana a avut o șansă… eu sunt om căsătorit, cu copii acasă și cum să mă duc eu cu Iuliana prin India, să ne înghesuim în poziția linguriță? Mi-au zis că mă mișc bine și îmi trebuie un partener de joacă. Mi-a fost foarte greu să țin ritmul, să țin pasul cu George. Nu am fost ultimii fazani niciodată, eu cu Cosmin. Ăsta e om de munte, face sporturi, se vede pe el, Cosmin nu este așa. M-a bucurat înlocuirea, am trecut peste ideea că nu voi pleca acasă cu Cosmin, dar producția a zis să rămân că vor găsi pe altcineva, mi-au zis că mi-l aduc pe George. Am mers la ghici, nu am avut timp niciodată să socializăm”, a declarat artistul la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1.

„Am aflat și eu destul de târziu, am fost chemat din scurt, a sunat telefonul la 5 jumate dimineața, duminica. Au zis că mâine să vin încoace că s-a întâmplat o nedorită și Șerban e în depresie, la hotel. Eu cred că am văzut finala din sezonul trecut. Nu m-am gândit să zic nu ca idee de provocare. Eu am crezut că trebuie să plece Șerban acasă. Noi ne știam de la evenimente, concerte”, l-a completat George Vintilă.

