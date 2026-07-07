Proiectul este cuprins în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, document care a fost pus în dezbatere publică de municipalitate.

„În primă fază, vom elabora un plan operațional. Pentru asta, vom orgraniza grupuri de lucru și vom implica atât mediul academic, cât și societatea civilă și sectorul privat”, se arată într-un comunicat emis de PMB.

Prin centură verde se înțelege „o succesiune de suprafețe împădurite în zone din București și Ilfov”, fiind incluse „păduri periurbane, zone umede, culoare ecologice, terenuri degradate, pajiști cu valoare ridicată de conservare, zone rurale adiacente”, potrivit Primăriei Capitalei.

Centura Verde a Bucureștiului. Foto: PMB

Prin amenajarea centurii verzi, se urmărește extinderea pădurilor și a ariilor naturale protejate, regenerarea și conservarea spațiilor verzi existente, dezvoltarea coridoarelor ecologice, creșterea suprafeței verzi pe locuitor și reducerea efectului de insulă de căldură în oraș.

„O astfel de centură este esențială pentru un oraș, pentru că: ajută la reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului, crește reziliența la fenomene meteo extreme prin adaptarea la schimbările climatice, protejează biodiversitatea, crește reziliența generală a orașului la riscuri multiple”, se mai arată în comunicat.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE