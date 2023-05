După ce Rareș Prisacariu a câștigat „Românii au talent” 2023 au apărut mai multe controverse în mediul online. În timp ce unii îl laudă pe băiețel, alții sunt de părere că acesta a fost exploatat. Șerban Huidu își spune și el părerea despre acest subiect care a stârnit comentarii încontinuu încă de la finala care a avut loc vineri, 12 mai.

Prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor” este de părere că Rareș a memorat niște versuri patriotice pe care la vârsta lui nu le înțelege. Șerban Huidu nu neagă talentul pe care copilul îl are, însă nu e de acord să fie atât de expus la vârsta pe care o are.

„Povestea începe acum câteva săptămâni cu Rareș. Un băiețel din Botoșani a recitat la Virgil Ianțu în emisiune, niște versuri din Eminescu. Toată lumea a explodat spunând că ce nemaipomenit e puștiul. Și da, are putere de memorare și o mimică excelentă. Dar e un copil, oameni buni.

E un copil de nici 7 ani expus la o televiziune, în mii de articole etc. Rareș nu este un motiv de laudă. Este expresia neputinței noastre de a ne găsi adevărați lideri nepopuliști cu carismă și convingători. Nu un băiețel care și-a sacrificat copilăria învățând versuri patriotice reprezintă viitorul. Nici încercarea jalnică de a îl exploata. Viitorul îl reprezintă puterea tinerilor de a discerne, puterea liberului arbitru, puterea unui sistem de valori care să îi facă oameni buni și mai ales corecți.

Asta nu se învață pe dinafară peste noapte, memorând și recitând niște versuri pe care nici nu le înțelege un copil de 7 ani. M-am uitat atent la toate înregistrările. La 7 ani să citești 200 de cărți și să le memorezi? E un talent, dar exploatarea lui și moartea copilăriei sunt de condamnat. Și știți ce e grav? În toate articolele apărute după emisiune, nu am găsit măcar unul să spună asta”, a scris prezentatorul pe blogul său.

„Din păcate, asupra multor copii se revarsă frustrările și neîmplinirile părinților”

Vedeta de la Prima TV a continuat să discute despre copiii care acumulează frustrări din cauza părinților și a precizat cât de important este ca un copil să fie ascultat, înțeles și să i se ofere dragoste.

„În concluzie: performanța în orice domeniu vine la pachet cu sacrificii. De la gimnastică la matematică, de la înot la fizică cuantică. Mi se pare îngrozitor însă ca nimeni să nu realizeze că zâmbetul sincer al unui copil cu adevărat fericit nu se compară cu nimic. E unul dintre cele mai frumoase lucruri ce ni se pot întâmpla în viață.

Din păcate, asupra multor copii se revarsă frustrările și neîmplinirile părinților. Cred sincer că această formă de presiune trebuie să înceteze. Și cred că datoria părinților este tocmai aceea de a îndruma, asculta, încuraja copilul. Sistemul de valori de care vorbeam nu poate sa apară peste noapte. El are nevoie de timp, înțelegere, înțelepciune si dragoste pentru a se naște”, a mai scris Șerban Huidu.

Dana Budeanu și Marian Godină și-au mai exprimat public opiniile despre momentul lui Rareș Prisacariu la „Românii au talent”.

Rareș Prisacariu: „Sunt foarte emoționat pentru că am putut să dau impresie bună”

„Câștigătorul Românii au talent sezonul 13 este Rareș Prisacariu”, au anunțat Pavel Bartoș și Smiley, în uralele juraților și ale tuturor celor prezenți în seara de 12 mai.

Concurentul în vârstă de doar 7 ani și câteva luni a impresionat cu talentul lui la recitat publicul, care l-a votat în număr foarte mare. La auzul veștii, Rareș Prisacariu a izbucnit în lacrimi, emoționat de tot ce trăiește. Prezentatorii i-au înmânat trofeul și cecul de 120.000 de euro, iar concurentul a reacționat: „Mulțumesc!”.

Ulterior, într-un interviu pe Facebook, el a adăugat: „Sunt foarte bine, sunt foarte emoționat pentru că am putut să dau impresie bună și pentru că oamenii m-au votat. Mă așteptam să fiu votat, dar nu să câștig premiul cel mare de la «Românii au talent», deci nu mă așteptam. Am avut foarte multe emoții și de aceea cred că am transmis foarte mult. Pe toți românii i-aș sfătui să vină la «Românii au talent», pentru că știu că toți au un har”, a zis Rareș Prisacariu.

