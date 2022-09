Otilia Bilionera locuiește momentan cu chirie, însă atunci când va avea o casă ei, artista își dorește să o plătească integral, fără a face credit la bancă.

„Acum stau cu chirie. Nu aș face rate. Dacă ar fi să îmi iau ceva, eu o să-mi iau cu banii cash, pentru că nu sunt genul de persoană care să aibă stresul pe cap cu rata”, spune Otilia Bilionera.

Dana Săvuică nu mai vrea să audă sub nicio formă de credit la bancă. Vedeta a fost foarte stresată când a făcut împrumut și susține că ar prefera oricând să stea cu chirie decât să plătească rate.

„Am avut rate la o casă care mi-au distrus viața și sănătatea. Așa ceva nu aș mai face în viața mea, pentru că nu sunt gândite pentru a sprijini oamenii, ci pentru a sprijini băncile și alte companii. Nu aș merge pe ideea de rate, poate mai bine chirie. O chirie pe care să mi-o permit”, a declarat Dana Săvuică.

Alexia Eram, în vârstă de 22 ani, a făcut credit la bancă pentru a-și cumpăra un apartament cu trei camere în București. Fiica Andreei Esca își plătește singură ratele din banii pe care îi câștigă din online.

„Am rată la casă. Eu o plătesc. Cine să o plătească?! Nu este un stres. E mai mult o responsabilitate de când am terminat facultatea și de când mi-am început activitatea în online”, a spus fiica prezentatoarei de la PRO TV.

Bogdan Vlădău a ales să locuiască cu chirie, deși a făcut un credit la bancă pentru o casă. „Am avut un credit și tocmai l-am închis. În momentul ăsta prefer să stau cu chirie, pentru că trăim niște vremuri în care chiar nu știm ce se va întâmpla peste un an. Am mai observat o chestie dacă îți iei o casă devii atașat de locul acela și nu te mai dezvolți din alte puncte de vedere”.

Elena Ionescu a plătit chirie timp de 15 ani, însă după ce a câștigat „Survivor România” ea a reușit să cumpere o casă pentru ea și fiul ei.

„Am plătit 15 ani chirie în București. Mi-a fost extrem de greu și nu am reușit niciodată să strâng o sumă mare ca să îmi pot lua o locuință. Am reușit când am câștigat Survivor. Aveam nevoie pentru mine și copilul meu să iau o casă”, declară artista.

