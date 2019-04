Silvia Dumitrescu a fost invitată să cânte la lansarea a patru albume cu piese semnate de Marius Ţeicu, alături de alte nume mari ale scenei muzicale cum ar fi Mirabela Dauer, Angela Similea, Monica Anghel sau Adrian Daminescu.

„Îmi cer mii de scuze, dar în viteza cu care am pornit spre Marius Ţeicu, am tamponat pe cineva, în trafic. Se mai întâmplă, ăsta este Bucureştiul. Am stat să completăm constatările amiabile, o întreagă bătaie de cap, chestii, socoteli…Deh, asta este viaţa de artist”, a declarat Silvia atunci când a urcat pe scenă, potrivit Wowbiz.ro. Recent, Silvia Dumitrescu a explicat care este secretul coafurilor sale foarte colorate. Artista a afirmat că nu puțini sunt cei care au crezut că poartă peruci.

Citește și

Procurorul sinucigaș era cercetat în cazul Ghiță – Kovesi! Redactase comunicatul în care Parchetul nega banii lui Ghiță pentru aducerea fugarului Popa, lucru acuzat de Secția pentru anchetarea magistraților

Citește mai multe despre Silvia Dumitrescu, Accident, eveniment și masina pe Libertatea.