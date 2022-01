Într-o postare pe rețelele de socializare, Simona Gherghe a dezvăluit că nu a mai mers în vacanță în România deoarece în nicio stațiune montană de la noi nu era zăpadă. A fost dezamăgită de acest aspect, așa că a renunțat să mai caute vacanță în țară și s-a reorientat.

Simona Gherghe, Răzvan Săndulescu și cei doi copii au lor au mers în Dubai, la soare. Conform declarațiilor făcute de prezentatoarea de la Antena 1, micuții ei s-au bucurat nespus de această ieșire. „Prima dată am zis să fie Poiana Brașov. Apoi, din lipsa de zăpadă, la început de ianuarie, ne-am orientat spre Sinaia. Doar că acolo… viscol și temperaturi de -10 grade, deloc bune pentru schi, mai ales pentru copii. Schiul trebuie să fie o plăcere, nu un chin. Am mai analizat Straja sau Păltiniș, dar și aici temperaturile îmi dădeau mult cu minus.

Așa că, de panică, am luat bilete de avion pentru Dubai. Ne-am testat toți, am ales hotelul și… așa s-a născut prima noastră vacanță la cald, iarnă. Copiii au fost megaîncantati, au înotat cu un delfin, s-au jucat în parcul acvatic la tobogane, au făcut plajă și baie-n mare, s-a lăsat cu multe tantrumuri de la oboseală, am sărit peste somnul de prânz, au mâncat multe paște, pizza, fructe și înghețată.

A fost neașteptat de frumos, ne-am întors obosiți (mai ales noi, părinții), dar fericiți că ne-am descurcat perfect în patru. E gata vacanță, acum sper să mai prindem câte o zi la schi, în weekenduri. Și visam la următoarea!”, a transmis vedeta pe pagina ei de Facebook.

Tot acolo, Simona Gherghe a distribuit și mai multe imagini din vacanță de familie din Dubai, sunt fotografiați copiii alături de delfini, dar și pe plaja din Dubai.

Când va avea loc premiera reality show-ului matrimonial prezentat de Simona Gherghe

„Mireasa” revine la Antena 1 cu al cincilea sezon. Astfel, începând din 22 ianuarie, de la 13:30, la Antena 1, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul-pereche.

„Abia aştept să-i cunosc pe curajoşii care vor intra în casa Mireasa, în cel de-al cincilea sezon al iubirii. Am emoţii, sunt sentimentele fiecărui început şi mi-e dor şi de telespectatorii fideli ai emisiunii, care ne-au ajutat să avem audienţe record sezoanele trecute. Aşadar, ne vedem pe 22 ianuarie, începând cu ora 13:30, la Antena 1!”, a declarat Simona Gherghe.

Aşa cum şi-a obişnuit deja telespectatorii, Mireasa va aduce în centrul atenţiei poveşti de dragoste, întâmplări spectaculoase, reguli dure, confruntări acide, emoţii, suspans şi multe provocări. Emisiunea moderată de Simona Gherghe este pregătită să rescrie o nouă poveste despre sinceritate, devotament și iubire, într-o casă care a găzduit multe suflete-pereche.

