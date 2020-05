Simona Pătruleasa susține că nu s-a plictisit deloc în perioada de carantină. „Am făcut curat și am călcat cât pentru trei vieți, dar nu mă plâng”

De Denisa Macovei,

Cum te găsim în această perioadă?

Sunt zile și zile, dar pentru noi faptul că stăm destul de mult în casă este o normalitate, atâta timp cât facem lucruri care ne plac și suntem împreună. Ingrid a văzut la TV ce se întâmplă pentru că acum este destul de mare să înțeleagă și n-am vrut să-i asundem ceva. I-am explicat că trebuie să avem grijă cu igiena mâinilor mai mult ca de obicei, dacă stăm în casă, totul va fi bine.

Vă pare rău că nu v-ați mutat la o casă cu curte și că pandemia v-a prins într-un apartament?

Nu stăm la curte, dar avem o terasă generoasă unde am plantat flori și petrecem 5-6 ore atunci când și vremea ne permite. Cu siguranță ar fi fost mai greu, mai ales când ai un copil, dacă nu am fi avut posibilitatea să stăm afară, dar așa cum îmi place să spun mereu și îi spun și lui Ingrid când are o nemulțumire: „Fă Rai din ce ai”. Sunt foarte multe lucruri de făcut într-o casă. Și, deși pare ciudat, nu am avut timp să mă odihnesc. Am făcut curat și am călcat cât pentru trei vieți, dar nu mă plâng. Important este să trecem cu bine de această situație fără precedent.

În tot acest timp ai prezentat Știrile Kanal D. Cum au decurs zilele în care a trebuit să te duci la redacție?

Desigur că în această perioadă s-au luat la Kanal D și implicit și în redacția Știrilor Kanal D o serie de măsuri menite să ne protejeze, toate în acord cu reglementările și recomandările autorităților. Există un ritual de igienă foarte strict cu dezinfectarea spațiilor, sunt foarte mulți colegi care lucrează de acasă, pentru că tehnologia ne permite acest lucru. Eu și colegii mei avem grijă unii de ceilalți, respectăm acea distanță socială, suntem „înarmați” cu dezinfectant, măști, și curățăm obiectele de care ne folosim. Cu toții suntem responsabili și, în același timp, ne bucurăm că putem să le aducem celor de acasă cele mai relevante informații de pe agenda publică, din surse sigure, credibile.

Cum te-ai pregătit pentru a intra în direct? Ai venit de acasă machiată și coafată?

Am învățat în timp să mă descurc și singură, pot să mă ocup singură de make-up, știu ce am de făcut și totul merge foarte repede. Destul de rar îi cer ajutorul colegiei care se ocupă de mine în weekend. Am considerat că este important să o protejez și pe ea atât cât pot și ține de mine. Mă machiez în aproximativ 15 minute, dar cu părul încă mai am de furcă. Nu sunt expertă, încă mai experimentez (râde).

Care au fost activitățile voastre în izolare?

Sabin petrece foarte mult timp cu Ingrid pentru că el este preferat în activitățile ce țin de baschet, tenis, șah. În a doua parte a zilei mergem toți trei pe străduțele din jurul blocului facem scurte plimbări.

Ce ai descoperit la tine și la familia ta în toată perioada asta?

În toată perioada asta mi s-au confirmat multe lucruri: că trebuie să fim bucuroși și recunoscători pentru ceea ce avem, că trebuie să apreciem faptul că suntem sănătoși și să nu lăsăm nicio zi să treacă fără să facem lucruri frumoase împreună.