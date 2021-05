Sindy de la „Survivor România” a ajuns în țară. Primele declarații de pe aeroport

„Aș mai fi stat pentru că mi-a plăcut foarte mult la Survivor, însă dacă așa a fost să fie..știam exact că o să urmez să ies, am avut o presimțire.

Eu eram pregătită și fizic și psihic să intru, chiar dacă mă durea piciorul, am zis că pot să intru și așa. Eram mai motivată decât eram înainte, pentru că am găsit o metodă prin care să mă protejez mai mult”, spune Sindy, pentru Wowbiz.

Sindy a dezvăluit că s-a înțeles bine cu toți concurenții de la Survivor pentru că este o fire prietenoasă, însă naivă.

„M-am înțeles bine cu toată lumea. Bine, la început când am intrat am simțit totuși o mică presiune așa din partea unora, însă m-au cunoscut așa încet și și-au dat seama că că merit să fiu acolo. Mi-am câștigat respectul oarecum.

Cine i-a fost prieten în Republica Dominicană

Am încercat să mă înțeleg bine cu toată lumea, eu sunt foarte prietenoasă. Însă sunt naivă și recunosc. Uneori asta îmi strică treaba, așa a fost și-n competiție.

După ce am ieșit, m-am uitat la mai multe lucruri și mi-am dat seama că din exterior se vede altfel. La început mi-a fost greu să mă concentrez și până m-am adaptat, am trecut prin momente grele. Eram atât de dată peste cap…Nu-mi place să mă cert, nu-mi place.

Și cred că acest lucru este regretul meu, că am fost naivă. Am uitat că sunt într-o competiție sportivă și că trebuie să mă gândesc și la mine. Tot timpul am fost pentru echipă. Sunt foarte sinceră, eu nu am putut să mint”, a mai spus Sindy, pentru WoWbiz.

