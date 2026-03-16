„Sinners”, filmul cu cele mai multe nominalizări din istoria Oscarurilor

La a 98-a ediție a Premiilor Oscar, „Sinners” a dominat lista nominalizărilor cu 16 mențiuni, un record absolut pentru Academia Americană de Film. Până la această ediție, borna maximă era de 14 nominalizări, atinsă de „All About Eve”, „Titanic” și „La La Land”.

„Sinners” a intrat în istoria Oscarurilor cu cele mai multe nominalizări din toate timpurile. Foto: Profimedia Images

„Sinners”, regizat de Ryan Coogler, cu Michael B. Jordan în rol principal, într-o poveste plasată în Mississippi, în 1932, despre doi frați gemeni care se întorc acasă pentru a deschide un club de blues și se lovesc de o amenințare supranaturală. Filmul a fost descris de presa americană ca un thriller gotic cu încărcătură istorică, muzicală și rasială puternică.

Toate cele 16 nominalizări primite de „Sinners”

Filmul a fost nominalizat la următoarele categorii:

Cel mai bun film: Producători Zinzi Coogler, Sev Ohanian și Ryan Coogler.

Cel mai bun regizor: Ryan Coogler

Cel mai bun actor în rol principal: Michael B. Jordan

Cel mai bun actor în rol secundar: Delroy Lindo

Cea mai bună actriță în rol secundar: Wunmi Mosaku

Cel mai bun scenariu original: Scris de Ryan Coogler

Casting: Francine Maisler

Cea mai bună imagine: Autumn Durald Arkapaw

Cele mai bune costume: Ruth E. Carter

Cel mai bun montaj: Michael P. Shawver.

Cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură: Ken Diaz, Mike Fontaine și Shunika Terry

Cea mai bună coloană sonoră originală: Ludwig Göransson

Cel mai bun cântec original: „I Lied To You”, muzică și versuri de Raphael Saadiq și Ludwig Göransson.

Cea mai bună scenografie: Hannah Beachler pentru production design și Monique Champagne pentru set decoration

Cel mai bun sunet: Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor și Steve Boeddeker

Cele mai bune efecte vizuale: Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter și Donnie Dean

Faptul că „Sinners” a ajuns la 16 nominalizări îl pune direct peste trei titluri legendare din istoria Oscarurilor: „All About Eve”, „Titanic” și „La La Land”, fiecare cu câte 14, și devine cel mai nominalizat film din istoria Oscarurilor.

„Sinners” câștigă 4 premii Oscar

„Sinners”, regizat de Ryan Coogler, a câștigat patru premii Oscar, inclusiv trofeul pentru cel mai bun actor.

Cel mai bun scenariu original

Cea mai bună imagine

Cea mai bună coloană sonoră – Ludwig Göransson

Filmul a fost unul dintre cele mai discutate titluri ale sezonului și a avut un parcurs solid în competiția Academiei.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE