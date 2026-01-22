Niciun film nu a obținut atâtea nominalizări

Niciun film nu a obținut vreodată 16 nominalizări la Oscar. Recordul anterior era de 14 nominalizări, obținute de „All About Eve” (1950), „Titanic” (1998) și „La La Land” (2017).

După „Sinners” la Premiile Oscar din acest an urmează „One Battle After Another”, cu un total de 13 nominalizări, inclusiv una pentru Leonardo DiCaprio la categoria cel mai bun actor. „Frankenstein”, „Marty Supreme” și „Sentimental Value” au primit fiecare câte nouă nominalizări.

Printre nominalizate la premiul pentru cea mai bună actriță se numără Jessie Buckley pentru „Hamnet” și Kate Hudson pentru „Song Sung Blue”. Premiile Oscar vor fi decernate pe 15 martie în 24 de categorii.

Filmul german „Privind în soare”, regizat de Mascha Schilinski, nu a fost luat în considerare la categoria cel mai bun film internațional.

Compozitorul Max Richter, șanse la un Oscar

Compozitorul britanic Max Richter, născut în Germania, are șanse la un premiu Oscar pentru coloana sonoră a dramei „Hamnet” de Chloé Zhao.

El a fost nominalizat de Academia de Arte și Științe Cinematografice ca unul dintre cei cinci nominalizați la categoria „Cea mai bună coloană sonoră originală”.

Printre alți nominalizați se numără Ludwig Göransson („Blood & Sinners”), Jonny Greenwood („One Battle After Another”) și Alexandre Desplat („Frankenstein”).

Emoționanta dramă „Hamnet” despre familia Shakespeare este povestea lui Agnes (Jessie Buckley) și

William Shakespeare (Paul Mescal), care trebuie să facă față morții premature a fiului lor de 11 ani, Hamnet.

Academia Americană de Film a dezvăluit joi, 22 ianuarie, lista producțiilor și artiștilor care intră în cursa pentru cele mai râvnite statuete din industria cinematografică.

În competiția pentru „Cel mai bun film” au fost eligibile nu mai puțin de 201 producții, însă doar 10 titluri au reușit să ajungă pe lista finală a nominalizaților.

„Sinners”, filmul care a dominat anul 2025

Sinners a fost filmul care a dominat anul 2025. Ceea ce trebuia să fie un experiment riscant s-a transformat într-un fenomen cultural uriaș, contrazicând toate predicțiile sumbre de la Hollywood.

Filmul Sinners (Păcătoșii n.r.) a fost în centrul discuțiilor întregul an, doborând numeroase recorduri. Proiectul părea sortit eșecului din start: un horror cu vampiri plasat în sudul Statelor Unite, în perioada legilor Jim Crow, având o distribuție preponderent afro-americană și fiind filmat pe peliculă Imax 70 mm, potrivit The Guardian.

Mulți credeau că nici Coogler, regizorul care a făcut istorie cu Black Panther, nici studioul Warner Bros, care i-a oferit aproape 100 de milioane de dolari și control creativ deplin, nu vor reuși să scoată profit dintr-o astfel de producție.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE