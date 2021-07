Smiley a împlinit 38 de ani. „Dacă mâine aș redeveni copil, viața mea ar arăta tot așa”

Chiar în ziua aniversării sale, Smiley a declarat că dacă ar trebui să o ia de la capăt, aceeași viață ca acum și-ai dori să aibă.

„Viață e parcă un tur de carusel sau cât un cântec dintr-o cutiuță muzicală. Mă uit acum la caruselul meu și întorc cheiță muzicii vieții mele: Am 38 de ani și iubesc muzica și poveștile de când sunt mic. Atunci când eram mic, îmi imaginăm că până la 38 e o eternitate. Au trecut că o clipă…

Moment cu moment, mi-am trăit viață așa cum am visat-o și m-am bucurat de fiecare etapă a ei cu intensitatea cu care mă bucur acum. Și cred că dacă mâine aș redeveni copilul de ieri viață mea ar arată tot așa… Am 38 de ani, iubesc, sunt sănătos, am o familie și cea mai frumoasă copila din Univers, iubita visurilor și cea mai bună prietenă. Avem un motan pufos și stăm la o casă cu curte.”, a scris el pe Facebook.

„Am niște părinți frumoși și o bunica care-mi ascultă muzică pe Youtube. Iubesc zâmbetul mamei așa cum iubesc rigoarea tatălui meu sau mâinile bunicii mele.

Am un frate de 31 de ani, deseori, mai mare ca mine și foarte mulți prieteni buni. În plus, am niște vecini exemplari, iar când ies pe stradă lumea îmi zâmbește și îmi spune domnul Smiley…

Sunt bucuros, că un muritor, pur și simplu pentru că sunt. Pentru că mă trezesc dimineață la soare, pentru că iubesc și primesc iubire, pentru că tură mea de carusel îmi lasă un zâmbet mare pe față… E zâmbetul cu care-ți scriu acum că viață trece și că avem puterea să o încetinim și să ne bucurăm de ea. Va mulțumesc pentru că faceți parte din viață mea!”, a mai adăugat Smiley în postarea din mediul online.

Toți cei care îl urmăresc au reacționat cu aprecieri și mesaje cu „La mulți ani”.

