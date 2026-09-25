Consiliul General al Municipiului București (CGMB) va vota pe 30 septembrie 2026 un nou regulament pentru camioane și utilaje grele. Propunerea include eliminarea restricțiilor orare și extinderea Zonei B până la limita orașului.

Principalele modificări: eliminarea restricțiilor orare și extinderea Zonei B

Conform proiectului de hotărâre consultat de Libertatea, două schimbări majore vor afecta regulile actuale de circulație: eliminarea restricțiilor orare pentru vehiculele grele și extinderea Zonei B până la limita administrativă a orașului.

În momentul de față, Bucureștiul este împărțit în două zone reglementate: Zona A, care acoperă centrul orașului, și Zona B, ce se extinde în jurul acesteia. Astfel, noua propunere ar transforma întreaga zonă din afara centrului istoric în Zona B, impunând plata unei taxe de acces pentru toate vehiculele de mare tonaj ce intră în această arie.

„Noua soluție propusă nu elimină controlul asupra traficului greu, ci îI transformă într-un sistem de acces autorizat, taxat, digitalizat și verificabil. Accesul vehiculelor grele va fi condiționat de obținerea autorizației de circulație sau, după caz, a avizului de circulație, precum și de respectarea condițiilor stabilite prin hotărâre”, se precizează în referatul de aprobare al proiectului.

Tranzitul camioanelor grele prin București rămâne interzis

Deși Zona B va fi extinsă, interdicția de tranzitare a Capitalei pentru camioanele de peste 5 tone care nu au orașul ca destinație finală va rămâne în vigoare. Această măsură este menită să reducă traficul greu inutil în oraș și să protejeze infrastructura rutieră deja suprasolicitată.

În prezent, vehiculele de mare tonaj pot circula în Zonele A și B doar în anumite intervale orare. Regulamentul propus ar putea anula însă aceste restricții.

„Extinderea Zonei B până la limita municipiului București justifică eliminarea restricțiilor orare generale, întrucât aplicarea vechiului regim orar asupra unei suprafețe mult mai extinse ar putea afecta disproporționat aprovizionarea operatorilor economici, logistica urbană, transportul de materiale, lucrările edilitare și activitatea șantierelor”, se mai menționează în documentul citat.

Taxele pentru autorizații

Proiectul prevede și tarifele pentru autorizațiile de acces în Zonele A și B.

Pentru accesul și circulația în zona A:

- 363 lei/zi sau 3.147 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone și de până la 7,5 tone inclusiv;

- 711 lei/zi sau 6.294 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și de până la 12,5 tone inclusiv;

- 1.421 lei/zi sau 12.589 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12,5 tone și de până la 16 tone inclusiv;

- 2.133 lei/zi sau 18.884 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 16 tone și de până la 22 tone inclusiv;

- 2.843 lei/zi sau 25.179 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 22 tone și de până la 40 tone inclusiv;

- 3.534 lei/zi sau 31.474 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 40 tone.

Pentru accesul și circulația în zona B:

- 90 lei/zi sau 710 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone și de până la 7,5 tone inclusiv;

- 165 lei/zi sau 1.420 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și de până la 12,5 tone inclusiv;

- 250 lei/zi sau 2.125 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 12,5 tone și de până la 16 tone inclusiv;

- 325 lei/zi sau 2.835 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 16 tone și de până la 22 tone inclusiv;

- 400 lei/zi sau 3.550 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 22 tone și de până la 40 tone inclusiv;

- 495 lei/zi sau 4.250 lei/lună pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 40 tone.

Ce amenzi riscă șoferii care nu respectă prevederile regulamentului

Circulația fără autorizație valabilă, depășirea greutății autorizate sau refuzul cântăririi vor atrage amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Poliția locală, alături de camerele de supraveghere, va verifica respectarea noilor reglementări.