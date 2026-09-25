Premieră la Centrul de Transfuzie București. Dr. Lucia Grijac: „Suntem deschizători de drum, până la 40 de pacienți au beneficiat deja”

Spitalele din România fac un pas uriaș spre medicina modernă. Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București (CTSMB) a introdus, în premieră națională, un nou component sanguin: amestecul (pool) de concentrate trombocitare deleucocitat, obținut automatizat de la donatori fideli. „Suntem deschizători de drum, suntem singurii din țară în acest moment. Pentru început, producem între 8 și 10 astfel de pool-uri zilnic, ceea ce înseamnă contribuția a 40 de donatori fideli în fiecare zi. În prima săptămână de la lansare au beneficiat deja aproximativ 30-40 de pacienți”, a explicat dr. Lucia Grijac, directorul CTSMB, pentru Libertatea.

Marea inovație: Patru donatori, o singură pungă salvatoare

Trombocitele sunt celulele sanguine responsabile de oprirea sângerărilor. Pentru pacienții cu trombocitopenie (scăderea severă a numărului de trombocite) sau cu tulburări grave ale funcției trombocitare, lipsa acestora înseamnă risc major de hemoragii fatale. Până acum, administrarea lor presupunea proceduri mai anevoioase, însă noua metodă aduce standardele europene direct la patul bolnavilor din România.

Marea inovație constă în combinarea și procesarea automată a dozelor de trombocite colectate de la mai mulți donatori obișnuiți, creând o doza unică, filtrată și sigură pentru bolnavi.

„Totul a început în anul 2024, când Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București a introdus procesarea automată a sângelui. Donatorul donează la fel ca înainte, doar că, după 20 de minute de centrifugare, noi obținem automat 3 componente sanguine gata spre a fi utilizate. Am validat metoda de obținere a pool-ului: din patru concentrate trombocitare de la patru donatori fidelizați obținem acel pool de trombocite”, a declarat dr. Lucia Grijac pentru Libertatea.

Beneficiul practic este enorm. În loc ca un pacient fragil să fie transfuzat repetat cu pungi mici de la diferiți donatori, el primește o singură doza concentrată, cu o densitate garantată de celule salvatoare. În plus, punga este deleucocitată (filtrată de leucocite), ceea ce reduce considerabil riscul de reacții adverse grave sau de respingere a tratamentului (aloimunizare HLA).

„Introducerea acestui nou component sanguin este un moment important pentru medicina transfuzională din România. Deleucocitarea pool-ului de trombocite oferă pacienților un tratament transfuzional mai eficient. Înseamnă doza de care are nevoie zilnic un adult pentru a obține un răspuns terapeutic potrivit, dar și o ușurință în manipulare, deoarece pacientul nu mai primește patru punguțe mici la patul lui, ci primește o singură pungă. Știm exact concentrația: amestecăm astfel încât să avem cantitatea minimă recomandată conform ghidurilor europene, de 2,10 × 10⁸ trombocite”, subliniază dr. Lucia Grijac.

Unde se mai folosește metoda amestecului de concentrate trombocitare deleucocitat în lume?

Tehnologia de preparare a trombocitelor din amestecuri de strat leucocitar (buffy coat) este o metodă larg utilizată la nivel internațional și reprezintă standardul de aur de procesare în majoritatea sistemelor de transfuzie din Europa.

Sistemul este utilizat pe scară largă în țări precum: Marea Britanie – unde Serviciul Național de Sănătate (NHS) utilizează amestecurile de trombocite, Olanda, Danemarca și Finlanda – unde obținerea trombocitelor prin metoda amestecului buffy coat reprezintă principala sursă de concentrate trombocitare pentru spitale, conform studiilor (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8628246/), Franța și Germania – unde ghidurile naționale de transfuzie încurajează utilizarea pool-ului deleucocitat pentru creșterea siguranței primitorilor și reducerea riscurilor imunologice, Canada – țară care aplică protocoale similare de pooling și filtrare pentru acoperirea cererilor transfuzionale din marile centre oncologice.

„Este o procedură utilizată în foarte multe țări din Europa și ne-am dorit să ne aliniem la standardele europene (Regulamentul UE 2024/1938 privind substanțele de origine umană - SoHO). Echipamentul necesar nu este atât de costisitor sau sofisticat încât să constituie o barieră de nedepășit pentru celelalte centre din România,” a spus dr. Lucia Grijac, directorul CTSMB.

Pacienții care beneficiază de pool-ul de trombocite

Noua procedură este destinată cu precădere celor mai vulnerabili pacienți din spitale, a căror viață depinde de transfuzii zilnice pe o perioadă lungă de timp.

Pacienții cu boli hematologice (cum ar fi leucemiile);

(cum ar fi leucemiile); Bolnavii oncologici supuși protocoalelor intensive de chimioterapie și radioterapie;

supuși protocoalelor intensive de chimioterapie și radioterapie; Pacienții care trec prin transplant de celule stem hematopoietice sau transplant de organe solide ;

sau ; Persoanele cu trombocitopenie severă sau tulburări de funcție trombocitară.

Toate aceste tratamente agresive determină o scădere dramatică a imunității și a numărului de trombocite. ,,De exemplu, bolnavii care trec prin transplant au nevoie de suport transfuzional continuu timp de 2-3 săptămâni după intervenție", a afirmat dr. Grijac.

Potrivit directoarei CTSMB, echipamentul necesar pentru realizarea conexiunilor sterile nu este un obstacol financiar uriaș, astfel că metoda ar putea fi extinsă rapid și în alte mari orașe din țară:

Cursa contra cronometru: Trombocitele expiră în doar 5 zile!

Cea mai mare provocare a medicilor în gestionarea stocurilor rămâne termenul extrem de scurt de conservare a celulelor.

„Trombocitele au un termen de valabilitate de doar 5 zile. Nu putem face stocuri mari, pentru că riscăm să expire, lucru pe care nu ni-l permitem. De aceea, depindem uriaș de donatorii fideli, care vin regulat. Când avem urgențe, putem aduce în câteva ore trombocite de la centrele din județele învecinate”, a atrage atenția dr. Lucia Grijac.

Vestea bună este că bucureștenii donează tot mai mult. Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului București este cel mai mare din țară și deservește peste 70 de unități spitalicești publice și private. În primul semestru din 2026, s-au înregistrat 31.930 de recoltări, o creștere de 3,4% față de aceeași perioadă din 2025. În anul 2025, la CTSMB au avut loc 62.000 de donări de sânge, realizate de peste 44.500 de donatori unici.

Pe lângă sediul central, bucureștenii pot dona în alte trei puncte fixe – la Spitalul Universitar de Urgență, Spitalul „Gerota” și Spitalul Floreasca (SUUB) –, precum și în cadrul colectelor mobile organizate la instituții și companii. Pentru că, așa cum concluzionează dr. Lucia Grijac, „în spatele fiecărui pool trombocitar se află gestul voluntar și responsabil al mai multor donatori”.

Donarea de sânge este un act voluntar și neremunerat, dar oferă anumite beneficii donatorilor. Deși nu primesc bani, donatorii au dreptul la informare și la rezultatele testelor efectuate. Dr. Lucia Grijac, directoarea Centrului de Transfuzie Sanguină București, face o precizare însă că pentru donarea de sânge este obligatoriu să fii perfect sănătos în ziua respectivă, fără simptome sau tratamente active, nu ca în cazul donării de celule stem hematopoietice.